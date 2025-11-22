Жительница Токмока перевела мошенникам 5 млн сомов

В Токмоке женщина лишилась более 5 млн сомов после того, как перевела деньги мошенникам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов. Пострадавшая отправила 5 089 000 сомов на "безопасный" счёт после продажи квартиры. Об этом сообщает пресс-служаб ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, неизвестные связались с ней через WhatsApp и убедили срочно перевести средства. После перечисления денег злоумышленники перестали выходить на связь.

В рамках расследования сотрудники ОВД установили и задержали двух молодых людей - А.А. (2003 г.р.) и М.Б. (2005 г.р.). Выяснилось, что они ранее оформили банковскую карту "Оптима" и продали её данные через Telegram. Эта карта была использована мошенниками для получения денег потерпевшей. Тем самым задержанные передали посторонним доступ к своему интернет-банкингу, что также является преступлением.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 УК КР. Задержанные водворены в ИВС. Расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает: передача третьим лицам банковских карт, SIM-карт и иных электронных средств платежа является уголовно наказуемой.