Погода
$ 87.15 - 87.65
€ 100.12 - 101.12

Султанбек Темирбеков задержан по подозрению в призывах к смене власти

412  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудникам МВД Кыргызской Республики поступила оперативная информация о том, что гражданин С.Т., 1998 года рождения, призывал к смене власти путём массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 278 (массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

На основании поступивших сведений были организованы необходимые следственно-оперативные мероприятия. По месту проживания С.Т. проведены обыски. Подозреваемый доставлен в Следственную службу МВД для проведения дальнейших следственных действий предусмотренных законом.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452794
Теги:
задержание, массовые беспорядки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  