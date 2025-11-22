Султанбек Темирбеков задержан по подозрению в призывах к смене власти

Сотрудникам МВД Кыргызской Республики поступила оперативная информация о том, что гражданин С.Т., 1998 года рождения, призывал к смене власти путём массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 278 (массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

На основании поступивших сведений были организованы необходимые следственно-оперативные мероприятия. По месту проживания С.Т. проведены обыски. Подозреваемый доставлен в Следственную службу МВД для проведения дальнейших следственных действий предусмотренных законом.

Расследование продолжается.