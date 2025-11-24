Исак усилил личную безопасность после угроз смерти

Нападающий "Ливерпуля" Александр Исак инвестировал около £30 тысяч в приобретение охранного добермана после получения угроз смерти. По данным британских СМИ, футболист решил усилить меры безопасности вне поля на фоне давления, возникшего после его громкого перехода из "Ньюкасла" за £130 млн.

Исиак подвергся волне критики и онлайн-агрессии, включая угрозы в адрес всей сборной Швеции после неудачных квалификационных матчей к ЧМ-2026. Чтобы обезопасить себя, он обратился в компанию Phoenix Dogs, которая предоставит ему высокотренированного защитного пса.

Футболист стал очередным игроком Премьер-лиги, усилившим охрану после серии ограблений домов спортсменов - ранее аналогичные меры предприняли Маркус Рашфорд, Кайл Уокер и Джек Грилиш.

Исак отметил, что счастлив стать игроком "Ливерпуля" и считает историю с его переходом полностью закрытой.