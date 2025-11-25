Промпредприятиям Узбекистана поручено вдвое сократить выбросы к 1 декабря

В Узбекистане Национальный комитет по экологии и изменению климата обязал промышленные предприятия сократить выбросы вредных веществ в атмосферу в два раза к 1 декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятия, которые не выполнят это срочное требование, могут быть временно остановлены на срок до десяти рабочих дней или ликвидированы по решению комитета. Власти предупредили, что за неисполнение экологических обязательств виновные могут быть привлечены к административной и, в ряде случаев, к уголовной ответственности.

Комитет напомнил, что мера соответствует статье 24 Закона "Об охране атмосферного воздуха", которая обязывает предприятия снижать выбросы при неблагоприятных метеорологических условиях.

Помимо экстренных мер, предприятия должны выполнить ряд долгосрочных требований по модернизации. Сроки исполнения зависят от категории воздействия на окружающую среду: Категория I - до 1 января 2026 года, Категория II - до 1 июля 2026 года.

Обязательства включают:

установку автоматических станций, интегрированных с экологическими органами, для постоянного мониторинга выбросов;

монтаж высокоэффективных пылегазоочистных комплексов и локальных очистных сооружений;

оборудование санитарно-защитных зон автоматизированными стационарными постами наблюдения.

К субъектам, не выполнившим данные требования по модернизации, будут применяться компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с пятикратным повышением тарифов.

Источник: uzdaily.uz