Юные игроки НФА встретились с экспертом ФИФА Марианом Пахарем

В Национальной футбольной академии Кыргызстана состоялась встреча воспитанников с Марианом Пахарем - бывшим нападающим "Саутгемптона" и сборной Латвии, который сейчас работает экспертом ФИФА по системам высокой эффективности.

Пахарь рассказал молодым игрокам о своём пути от первых шагов в футболе до выступлений в Английской Премьер-лиге, подчеркнув важность дисциплины, трудолюбия и постоянного развития.

Главным акцентом встречи стала мотивация юных спортсменов. Игроки задали вопросы о профессиональном росте, тренировочном процессе и требованиях современного футбола, получив развёрнутые ответы.

В Академии отмечают, что подобные встречи вдохновляют молодых футболистов и дают им возможность получить ценный опыт от специалистов международного уровня.