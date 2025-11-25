Погода
$ 87.14 - 87.49
€ 100.00 - 101.00

Юные игроки НФА встретились с экспертом ФИФА Марианом Пахарем

196  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальной футбольной академии Кыргызстана состоялась встреча воспитанников с Марианом Пахарем - бывшим нападающим "Саутгемптона" и сборной Латвии, который сейчас работает экспертом ФИФА по системам высокой эффективности.

Пахарь рассказал молодым игрокам о своём пути от первых шагов в футболе до выступлений в Английской Премьер-лиге, подчеркнув важность дисциплины, трудолюбия и постоянного развития.

Главным акцентом встречи стала мотивация юных спортсменов. Игроки задали вопросы о профессиональном росте, тренировочном процессе и требованиях современного футбола, получив развёрнутые ответы.

В Академии отмечают, что подобные встречи вдохновляют молодых футболистов и дают им возможность получить ценный опыт от специалистов международного уровня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452848
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  