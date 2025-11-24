Месси вывел "Интер Майами" в финал Восточной конференции МЛС

Лионель Месси стал ключевым игроком матча, приведя "Интер Майами" к уверенной победе над "Синциннати" со счётом 4:0 и обеспечив команде выход в первый в истории клуба финал Восточной конференции МЛС.

Аргентинец открыл счёт на 19-й минуте, сначала отдав передачу Матео Силветти, а затем забив головой. В дальнейшем Месси сделал ещё три результативные передачи - две на Силветти и одну на Тадео Альенде, который оформил дубль.

После этой игры у Месси 11 голов и 11 ассистов в последних семи матчах, а "Интер Майами" остался в одной победе от финала Кубка МЛС, продолжая успешный сезон под руководством Дэвида Бекхэма.