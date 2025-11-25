На первый взгляд может показаться, что два события - коррупционный скандал в Украине и санкционное давление США на "Керемет Банк" в Кыргызстане - никак не связаны. Украина находится в эпицентре военного конфликта и переживает политическую турбулентность. Кыргызстан - небольшая страна в Центральной Азии, балансирующая между Россией, Китаем и Западом.

Но при более глубоком анализе оба процесса выглядят как зеркальные элементы одной модели западного стратегического поведения. И Украина, и Кыргызстан оказались втянуты в борьбу за контроль над финансовыми потоками, политическими решениями и внутренней управляемостью.

Украину давят через антикоррупционные структуры, Кыргызстан - через санкции. Но цель в обоих случаях одна: сохранить влияние и управляемость периферийных государств.

Украина: коррупционный котёл как инструмент перестройки власти

Политические наблюдатели отмечают, что скандал вокруг Миндича - не просто борьба с коррупцией. Это жёсткий сигнал Запада Владимиру Зеленскому. Причины понятны:

• фронт нестабилен;

• мобилизация буксует;

• экономика в тяжёлом состоянии;

• рейтинг президента снижается;

• Запад устал вливать миллиарды без чётких гарантий эффективности.

Когда у США возникает сомнение в управляемости лидера, включается привычный алгоритм:

1. накопление компромата;

2. мониторинг политической динамики;

3. запуск расследований;

4. усиление давления через "независимые" институты.

Такой подход применяли к Януковичу, Саакашвили, а также к политическим группам в Молдавии, Болгарии и Латинской Америке.

НАБУ и САП - структуры, созданные как независимые антикоррупционные органы США в Украине. Но многие эксперты рассматривают их как инструменты внешнего надзора, способные действовать вне интересов украинской власти.

Поэтому атаки этих структур на окружение Зеленского интерпретируются так:

Запад готовится к трансформации украинской власти.

Миндич - не случайная фигура. Он хорошо знает финансовую кухню команды Зеленского. Его исчезновение - тоже политический сигнал.

Информационное сопровождение санкций: новый этап давления

Показательно, что практически сразу после введения санкций появляется и информационное сопровождение через западные структуры. В одном из международных сообщений силовые органы Великобритании заявили о масштабной сети по отмыванию денег, которая якобы могла быть связана с покупкой доли именно в "Керемет Банке" для обхода санкций и "поддержки России".

При этом даже в официальных формулировках речь идёт не о доказанных фактах, а о предположениях и возможных связях. Информация построена на типичных выражениях уровня:

"могли участвовать", "предположительно связано", "может быть частью сети".

То есть расследование подаётся как глобальная международная операция, но в отношении Кыргызстана снова звучат только допущения:

нет имён, нет сумм, нет конкретных транзакций, нет документов, нет прямых обвинений.

При этом информационный эффект уже создан и он идеально дополняет санкционное давление. Фактически выстраивается трёхступенчатый механизм:

1. Вводятся санкции против "Керемет Банка".

2. Создаётся информационный фон о "возможных связях".

3. Закрепляется нужный геополитический нарратив.

Так формируется многоуровневая стратегия влияния, где доказательства вторичны, а первична возможность контроля над финансовой системой страны.

В итоге даже отдалённые упоминания о "глобальных сетях" становятся частью той же модели, которую мы видим и в украинской, и в кыргызстанской ситуации: создание управляемости через давление на банки и финансовые потоки.

Геополитический контекст: почему именно Украина и Кыргызстан?

Украина - зона фронтового контроля.

Там война. Нестабильность внутри власти опасна для всей западной стратегии. Контроль должен быть максимальным.

Кыргызстан - зона логистического контроля.

Центральная Азия сегодня важна для:

обхода санкций, китайских проектов, международной логистики, связи Европы и Азии.

Чтобы контролировать регион, нужно контролировать банковский сектор.

Поток наличных в Украину не вызывает санкций, а в отношении Кыргызстана меры вводят лишь на основе предположений

Дополнительные вопросы вызывает происхождение крупных партий наличных долларов, обнаруженных у фигурантов украинского коррупционного дела. Как отмечали депутаты и представители финансового сектора Украины, найденные у Миндича и других участников дела пачки валюты в пластиковых упаковках Федеральной резервной системы США пока никто не смог объяснить.

По данным временной следственной комиссии Рады, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявил, что регулятор не располагает информацией о том, каким образом такая валюта могла попасть в страну. Проверить происхождение купюр по серийным номерам также невозможно соответствующего реестра в Украине не существует.

Как передает РИА Новости, депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что такие упаковки могут заказываться исключительно американскими банками, поэтому их появление у частных лиц требует отдельного расследования. На опубликованных НАБУ фотографиях видно, что часть купюр имеет маркировку Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити. При этом было подчеркнуто, что лишь восемь украинских банков имеют право на ввоз наличной валюты, и не один из них не сообщал о поставках в подобных объёмах.

Эти факты, озвученные украинскими и иностранными СМИ, подводят к очевидному вопросу:

если в самой Украине происхождение свежих долларов остаётся неясным, почему санкции вводятся против Кыргызстана, где отсутствует даже минимальная доказательная база?

И здесь контраст становится максимально наглядным. В Украине в офисе соратника президента находят миллионы долларов в упаковке Федеральной резервной системы - но никаких санкций против украинских банков не вводится, не требуется ревизия каналов поступления наличности, не блокируются счета.

Ситуация попросту игнорируется.

А в отношении Кыргызстана санкции против "Керемет Банка" вводятся:

• без транзакций,

• без имён,

• без документов,

• без расследования.

Основание - формула "мог", "предположительно", "возможно связано". То есть в одном случае очевидный поток непрозрачной наличности - не проблема, а в другом - даже отсутствие фактов становится поводом для санкционного давления.

Этот контраст идеально отражает суть западной стратегии: санкции применяются не там, где есть доказательства, а там, где есть необходимость политического рычага.