Путин назвал Никиту Симоняна легендой футбола и выразил соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Симонян был "ярким, неординарным и безгранично преданным" футболу человеком, назвав его "настоящей легендой отечественного и мирового футбола". Президент подчеркнул, что за мастерство, силу духа и верность команде Симоняна ценили партнёры по "Спартаку" и сборной СССР, уважали соперники и любили миллионы болельщиков.

Никита Симонян - один из самых титулованных игроков и тренеров в истории советского футбола, многолетний вице-президент РФС и символ отечественного спорта. Он навсегда останется значимой фигурой для российского футбольного сообщества.