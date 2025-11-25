Винисиус Жуниор отказался продлевать контракт с "Реалом"

"Реал Мадрид" оказался в центре кризиса после того, как ключевой игрок команды Винисиус Жуниор заявил, что не намерен продлевать контракт с клубом. Переговоры о новом соглашении, которые велись несколько месяцев, полностью зашли в тупик.

По данным The Athletic, Винисиус сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что не подпишет контракт, пока Хаби Алонсо остаётся главным тренером. Игрок требует зарплату на уровне или выше, чем у Килиана Мбаппе, что руководство клуба считает чрезмерным.

Сложные отношения между Винисиусом и Алонсо уже сказываются на его игре и влиянии на поле. Руководство "Реала" продолжает надеяться на смену позиции игрока, но его окружение настаивает, что долгосрочного соглашения пока не будет.

На данный момент будущее Винисиуса в клубе остаётся неопределённым, а переговоры заморожены.