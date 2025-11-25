Погода
Орунбеков ответил на публикацию "Азаттыка" о санкциях против банков

234  0
Глава информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков прокомментировал публикацию "Азаттыка" о санкциях против кыргызских банков, заявив, что обвинения в "отмывании российских средств" не соответствуют реальным экономическим процессам и игнорируют механизм рублёвых переводов мигрантов и взаимной торговли с Россией.

"Я прочитал статью в "Азаттыке" под заголовком "Британское агентство сообщило, что сеть по отмыванию денег приобрела "Керемет Банк" и считаю нужным ответить на публикацию, а также разъяснить ситуацию для широкой общественности.

Запад ввёл санкции против двух банков Кыргызстана на основе обвинения, что они якобы "сотрудничают со Сбербанком России и отмывают его средства". Это обвинение неверно отражает экономическую реальность и не учитывает обычные механизмы международных расчётов.

Сегодня в России работает порядка миллиона наших соотечественников‑мигрантов, которые ежедневно перечисляют миллиарды рублей своим родственникам в Кыргызстане через Сбербанк и другие банки. Эти переводы на территории Кыргызстана конвертируются в сомы и выдаются получателям. Одновременно рубли используются для оплаты импортируемых в страну товаров из России.

Механизм прост и экономически логичен: Кыргызстан импортирует из России нефть, газ, металлы, пшеницу, продовольствие и строительные материалы. Поставщики указывают счёт и валюту для оплаты - зачастую расчёты ведутся в рублях - и мы перечисляем средства на эти реквизиты. Поступившие в страну рубли через круговорот платежей возвращаются в Россию, обеспечивая оплату поставок. Это обычный товарно‑денежный оборот; такие потоки являются нормальным и необходимым элементом экономики Кыргызстана.

Поэтому обвинять банки в сотрудничестве с российскими банками как будто бы с целью "отмывания" - значит не учитывать экономическую логику и факты. Подобные санкции и призывы разорвать связи с российскими банками рискуют подорвать финансовую устойчивость страны и напрямую навредить семьям мигрантов, которые зависят от переводов", - говорится в сообщении Орунбекова.


URL: https://www.vb.kg/452881
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, санкции
