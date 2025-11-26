Эстеван уничтожает "Барселону" и ведёт "Челси" к победе

"Челси" одержал убедительную победу над "Барселоной" со счётом 3:0 на "Стэмфорд Бридж", главным героем матча стал 18-летний Эстеван. Бразильский вингер затмил звезду каталонцев Ламин Ямаль и забил блестящий сольный гол, продолжив впечатляющую серию - это его четвёртый мяч в четырёх стартовых матчах.

Первый гол "синие" забили после того, как Жюль Кунде отправил мяч в собственные ворота под давлением Педру Нету. Положение "Барселоны" ухудшилось ближе к перерыву: капитан Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В начале второго тайма Эстеван удвоил преимущество "Челси", совершив яркий проход сквозь защиту соперника и отправив мяч точно под перекладину. Третий гол забил Лиам Делап после точной передачи Энцо Фернандеса.

Марк Кукурелья надёжно нейтрализовал Ламина Ямаля, а "Челси" доминировал в центре поля благодаря игре Мойсеса Кайседо, Фернандеса и Риса Джеймса. "Барселона" практически не создавала опасных моментов, а Роберт Левандовский был незаметен.

Победа подняла "Челси" на пятое место, тогда как "Барселона" продолжает терять позиции, усиливая давление на команду Ханси Флика.