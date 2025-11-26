Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 100.00 - 101.00

Эстеван уничтожает "Барселону" и ведёт "Челси" к победе

244  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Челси" одержал убедительную победу над "Барселоной" со счётом 3:0 на "Стэмфорд Бридж", главным героем матча стал 18-летний Эстеван. Бразильский вингер затмил звезду каталонцев Ламин Ямаль и забил блестящий сольный гол, продолжив впечатляющую серию - это его четвёртый мяч в четырёх стартовых матчах.

Первый гол "синие" забили после того, как Жюль Кунде отправил мяч в собственные ворота под давлением Педру Нету. Положение "Барселоны" ухудшилось ближе к перерыву: капитан Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В начале второго тайма Эстеван удвоил преимущество "Челси", совершив яркий проход сквозь защиту соперника и отправив мяч точно под перекладину. Третий гол забил Лиам Делап после точной передачи Энцо Фернандеса.

Марк Кукурелья надёжно нейтрализовал Ламина Ямаля, а "Челси" доминировал в центре поля благодаря игре Мойсеса Кайседо, Фернандеса и Риса Джеймса. "Барселона" практически не создавала опасных моментов, а Роберт Левандовский был незаметен.

Победа подняла "Челси" на пятое место, тогда как "Барселона" продолжает терять позиции, усиливая давление на команду Ханси Флика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452896
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  