"Трабзонспор" планирует выкупить контракт Андре Онаны

- Самуэль Деди Ирие
Камерунский голкипер Андре Онана, который прибыл в ФК "Трабзонспор" из "Манчестер Юнайтед" в конце трансферного окна, быстро проявил себя в составе турецкого клуба. Несмотря на невысокие результаты команды, он демонстрирует впечатляющую статистику.

Журналист Экрем Конур сообщает, что Трабзонспор готов подписать Онану на постоянной основе, если стороны договорятся о цене. Возврат в Манчестер Юнайтед сейчас маловероятен, однако голкипер остаётся на радаре клубов Премьер-лиги, Серии А и Саудовской Про-лиги.


футбол
