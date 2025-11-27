Погода
$ 87.30 - 87.58
€ 100.00 - 101.00

Институт Пушкина признал "словом года 2025" - слово "Победа"

259  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксперты Института русского языка имени Пушкина в Москве подвели итоги традиционной акции "Слово года". В 2025 году самым популярным признано слово "победа". Об этом сообщается на сайте "Института Пушкина".

Выбор является глубоко символичным и закономерным: в этом году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

"Для российского общества "победа" - это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье", - прокомментировал результаты исследования специалистов Института Пушкина ректор Никита Гусев.

Процедура отбора включала три этапа: предложения экспертного совета, автоматизированный анализ употребительности слов в медиа и поисковых системах и открытое голосование на интернет-ресурсах Института Пушкина.

В список для голосования вошли имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области.

Было бы интересно провести такой опрос и в Кыргызстане. Какое слово вы считаете главным в 2025 году?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452904
Теги:
Россия, День Победы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  