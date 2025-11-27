Институт Пушкина признал "словом года 2025" - слово "Победа"

Эксперты Института русского языка имени Пушкина в Москве подвели итоги традиционной акции "Слово года". В 2025 году самым популярным признано слово "победа". Об этом сообщается на сайте "Института Пушкина".

Выбор является глубоко символичным и закономерным: в этом году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

"Для российского общества "победа" - это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье", - прокомментировал результаты исследования специалистов Института Пушкина ректор Никита Гусев.

Процедура отбора включала три этапа: предложения экспертного совета, автоматизированный анализ употребительности слов в медиа и поисковых системах и открытое голосование на интернет-ресурсах Института Пушкина.

В список для голосования вошли имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области.

Было бы интересно провести такой опрос и в Кыргызстане. Какое слово вы считаете главным в 2025 году?