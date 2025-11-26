Садыр Жапаров на встрече с Путиным подчеркнул роль России для Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который проходит в резиденции "Ынтымак Ордо", подчеркнул стратегический характер кыргызско-российских отношений и выразил признательность за поддержку России в ключевых сферах, включая энергетику и продовольственную безопасность. Он отметил, что двустороннее сотрудничество демонстрирует устойчивую позитивную динамику и продолжает расширяться.

Жапаров заявил, что Россия для Кыргызстана остаётся надёжным партнёром и добрым другом, а также высоко оценил способность РФ сохранять устойчивость в сложных геополитических и экономических условиях. По его словам, это является признанием роли Владимира Путина в международной политике, а не формальной вежливостью.

Глава государства напомнил, что дружба двух народов укреплялась десятилетиями, включая годы Великой Отечественной войны, события которой навсегда связали судьбы Кыргызстана и России и заложили основу нынешнего сотрудничества.

Он отметил, что Россия остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Кыргызстана, а интеграция в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для проектов, инноваций и инвестиций. Особое внимание он уделил росту экономического взаимодействия: в 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане достигло 1800 - это втрое больше, чем несколько лет назад.

Важными направлениями сотрудничества глава государства назвал энергетику, промышленность, гуманитарные инициативы, образование и культуру. Он подчеркнул, что сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в России, пассивный вклад в экономику обеих стран, а российские вузы остаются одними из самых востребованных среди кыргызстанской молодёжи.

Президент отметил, что гуманитарные проекты укрепляют связь между народами и передают ценности дружбы будущим поколениям. По его словам, предстоящие переговоры помогут определить новые направления взаимодействия и обеспечат дальнейшие результаты на благо двух стран.