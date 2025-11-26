Садыр Жапаров отметил проекты АНО "Евразия" для соцсферы страны

Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом", в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка. Много совместных проектов по линии "Россотрудничества" и АНО "Евразия", имеющих важное значение для социальной сферы страны. Об этом на двусторонней встрече президентов Кыргызстана и России заявил глава КР Садыр Жапаров.

Он также подчеркнул, что по инициативе и полном содействии АНО "Евразия" в нашей столице в августе открылся крупнейший, не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии, парк семейного отдыха "Евразия".

"Хотелось бы дать высокую оценку работе Российско-Кыргызского фонда развития, выступающего одним из ключевых драйверов продвижения двусторонних экономических отношений. С момента учреждения фонд инвестировал в экономику Кыргызстана свыше миллиарда долларов, профинансировав более трех с половиной тысяч проектов во всех регионах республики. Таким образом, общий объем инвестиций уже вдвое превысил его первоначальный уставной капитал. На сегодняшний день при участии фонда финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более $175 млн", - отметил Садыр Жапаров.

Глава КР добавил, что они с Владимиром Путиным в рамках встречи обменялись мнениями о взаимодействии по линии "Евразийского банка развития" и "Евразийского фонда стабилизации и развития". А также, по традиции, уделили важное внимание в сфере образования, где также констатировали плодотворное взаимодействие.

Отметим, сегодня в "Ынтымак Ордо" состоялась двусторонняя встреча президентов Кыргызстана и России. Ее итогом стал документ о углублении стратегического сотрудничества и партнерства.