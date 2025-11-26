Новая глава в истории школы КРСУ: обновлённое здание открыло двери

В столице состоялось открытие обновлённой Средней общеобразовательной школы Кыргызско-Российского Славянского университета. Учебное заведение впервые за почти три десятилетия прошло полный капитальный ремонт, выполненный за счёт средств Программы развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В церемонии приняли участие специальный представитель Минобрнауки РФ Николай Кудрявцев, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Айбек Чотонов, руководство КРСУ, педагоги, родители и школьники.

Церемония началась с подъёма флагов Кыргызстана и России и приветственных выступлений официальных представителей. Айбек Чотонов напомнил, что школа КРСУ работает уже 29 лет и за это время выпустила большое количество выпускников, стабильно показывающих высокие результаты общереспубликанского тестирования. Он подчеркнул, что обновлённое здание и созданные условия делают школу образцом качества.

Специальный представитель Минобрнауки РФ Николай Кудрявцев отметил, что открытие обновлённой школы стало важной частью российско-кыргызского сотрудничества и совпало с подписанием соглашения о строительстве нового кампуса КРСУ. По его словам, здание школы полностью преобразилось, а сама церемония стала логичным продолжением масштабной повестки дня двух стран.

Ректор КРСУ Сергей Волков заявил, что обновление школы является не только инфраструктурным, но и содержательным шагом. В школе внедрена интегрированная система обучения по стандартам Кыргызстана и России, созданы индивидуальные образовательные траектории по четырём направлениям - инженерному, медицинскому, социально-гуманитарному и предпринимательскому. Он подчеркнул, что школьники КРСУ - это будущие абитуриенты нового кампуса и участники современных научно-образовательных проектов университета.

Капитальный ремонт охватил всю инфраструктуру школы: обновлены фасад, инженерные сети, окна и двери, системы безопасности, санитарные помещения, напольные покрытия. Оборудованы современные лаборатории по химии, биологии, физике, экологии, цифровым предметам, закуплены интерактивные панели, робототехника, новое оборудование для подготовки к ОРТ и ЕГЭ. Территория и спортивная площадка также были полностью благоустроены.

С 2025 года школа перешла на финансирование из бюджета Российской Федерации. Обучение стало бесплатным, а 200 учеников начальной школы обеспечены горячим питанием.

Сегодня в школе обучаются 564 ученика - на 62 больше, чем в прошлом году. Конкурс составляет до пяти человек на место в первые классы и до 27 человек - в старшие. Профильные классы работают в логике маршрута "школа - СПО - вуз", связанного с направлениями подготовки КРСУ.

В рамках мероприятия сотрудникам КРСУ были вручены 20 ведомственных наград Минобрнауки РФ, а учителям школы - пять наград "За заслуги перед университетом".

Торжественное развязывание ленты стало символическим моментом открытия нового этапа развития школьного образования КРСУ. Гости ознакомились с обновлёнными кабинетами, оборудованием и возможностями, которые теперь доступны учащимся.

Открытие школы стало частью масштабных преобразований КРСУ и продолжением совместных инициатив Кыргызстана и России в сфере образования. Новый этап развития учебного комплекса университета начнётся со строительством кампуса, соглашение о котором подписано в ходе визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Бишкек.