Омурзак Толобеков: Скоро мы официально запустим производство фильма "Манас"

Омурзак Толобеков продюсер и сценарист, известный по художественным фильмам "Президент и бомж", "Московская любовь", "Любовь миллионера", "Переворот", "Манастын уулу Семетей", "Любовь и богатство", а также по ряду политических документальных картин, активно продвигает международный проект "Манас", с которым побывал в США, Европе и странах Азии. Накануне Дня эпоса "Манас" мы поговорили с кинематографистом о будущем масштабного фильма, политических реалиях и переименовании Джалал-Абада.

- Омурзак Жолдошевич, что нового происходит в вашей творческой деятельности?

- В течение длительного времени мы вели переговоры с кинокомпаниями США, Китая и Турции о совместном создании художественного фильма "Манас". Проект оказался масштабным и непростым: каждая сторона вносила свои предложения, свои творческие идеи, и требовалось время, чтобы найти общий знаменатель. Сейчас могу с уверенностью сказать, что мы вышли на финальную стадию согласований. Международные партнёры проявили большой интерес к кыргызской эпической культуре, и их желание стать частью проекта вдохновляет. Если всё пойдёт по плану, уже в ближайшее время мы официально запустим производство фильма.

- Вы также снимали документальные фильмы о революциях 2010–2020 годов. Как оцените нынешнюю политическую ситуацию в Кыргызстане?

- Конечно, все мы осведомлены о том, что политическая обстановка обостряется. Это постоянно обсуждаем и с соотечественниками за рубежом. Темы, которые поднимает оппозиция рост цен, свобода слова - давно известны. Но действительно тревожит заметное усиление китайского присутствия в регионе. Полгода назад, когда я летел из Нью-Йорка в Ташкент и затем направлялся в Казахстан, уже на границе бросилось в глаза, насколько много там китайцев. Это касается не только Кыргызстана. Аналогичная картина наблюдается в Казахстане, Узбекистане и России. Это геополитические процессы. Трамп ведь говорил в начале своего президентского срока: "Мы должны наладить отношения с Россией и приблизить к себе Китай". Сейчас, когда США и Россия начинают смягчать взаимные отношения, и если удастся остановить войну в Украине, политика в Центральной Азии неизбежно претерпит изменения.

- Как вы восприняли переименование Джалал-Абада в Манас?

- С огромной радостью. Присвоение имени Манаса крупному городу - сильный и дальновидный шаг. Камчыбек Ташиев правильно сказал: Манас - достояние всего кыргызского народа. И то, что Кыдыршаевич, родом из Джалал-Абада, поднялся над трайбализмом и поддержал это решение, - серьёзный политический жест.