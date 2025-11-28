Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Омурзак Толобеков: Скоро мы официально запустим производство фильма "Манас"

170  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Омурзак Толобеков продюсер и сценарист, известный по художественным фильмам "Президент и бомж", "Московская любовь", "Любовь миллионера", "Переворот", "Манастын уулу Семетей", "Любовь и богатство", а также по ряду политических документальных картин, активно продвигает международный проект "Манас", с которым побывал в США, Европе и странах Азии. Накануне Дня эпоса "Манас" мы поговорили с кинематографистом о будущем масштабного фильма, политических реалиях и переименовании Джалал-Абада.

- Омурзак Жолдошевич, что нового происходит в вашей творческой деятельности?

- В течение длительного времени мы вели переговоры с кинокомпаниями США, Китая и Турции о совместном создании художественного фильма "Манас". Проект оказался масштабным и непростым: каждая сторона вносила свои предложения, свои творческие идеи, и требовалось время, чтобы найти общий знаменатель. Сейчас могу с уверенностью сказать, что мы вышли на финальную стадию согласований. Международные партнёры проявили большой интерес к кыргызской эпической культуре, и их желание стать частью проекта вдохновляет. Если всё пойдёт по плану, уже в ближайшее время мы официально запустим производство фильма.

- Вы также снимали документальные фильмы о революциях 2010–2020 годов. Как оцените нынешнюю политическую ситуацию в Кыргызстане?

- Конечно, все мы осведомлены о том, что политическая обстановка обостряется. Это постоянно обсуждаем и с соотечественниками за рубежом. Темы, которые поднимает оппозиция рост цен, свобода слова - давно известны. Но действительно тревожит заметное усиление китайского присутствия в регионе. Полгода назад, когда я летел из Нью-Йорка в Ташкент и затем направлялся в Казахстан, уже на границе бросилось в глаза, насколько много там китайцев. Это касается не только Кыргызстана. Аналогичная картина наблюдается в Казахстане, Узбекистане и России. Это геополитические процессы. Трамп ведь говорил в начале своего президентского срока: "Мы должны наладить отношения с Россией и приблизить к себе Китай". Сейчас, когда США и Россия начинают смягчать взаимные отношения, и если удастся остановить войну в Украине, политика в Центральной Азии неизбежно претерпит изменения.

- Как вы восприняли переименование Джалал-Абада в Манас?

- С огромной радостью. Присвоение имени Манаса крупному городу - сильный и дальновидный шаг. Камчыбек Ташиев правильно сказал: Манас - достояние всего кыргызского народа. И то, что Кыдыршаевич, родом из Джалал-Абада, поднялся над трайбализмом и поддержал это решение, - серьёзный политический жест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452927
Теги:
кино, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  