Получить бесплатное образование можно в железнодорожных вузах России

- Светлана Лаптева
Железные дороги по праву считаются главным транспортом России. Протяженностью более 100 тысяч километров, они соединяют восток и запад, север и юг страны. Рост экономики Кыргызстана подтолкнул к развитию транспортную сферу, в том числе железные дороги. Национальной экономике необходимы квалифицированные кадры в этой области. И российские транспортные вузы становятся отличным карьерным выбором для молодых кыргызстанцев.

В 2026/27 учебном году Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России для обучения на бюджетном отделении, то есть, на бесплатной основе. Из них 9 мест – в вузах Российских железных дорог (Росжелдора). Речь идет о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, и о магистратуре – для выпускников вузов.

По линии Росжелдора кыргызстанцы могут поступить в Уральский государственный университет путей сообщения. Для выпускников школ открыты программы бакалавриата "Информационные системы и технологии", "Техносферная безопасность" и программы специалитета: "Подвижной состав железных дорог", "Эксплуатация железных дорог", "Системы обеспечения движения поездов", "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей". Выпускники вузов могут продолжить образование, поступив на одну из следующих специальностей магистратуры: "Информационные системы и технологии", "Электроэнергетика и электротехника", "Технология транспортных процессов".

Набор ведется на бюджетное отделение, то есть, является абсолютно бесплатным для студента. Поступившим предоставляется стипендия и возможность проживания в общежитии.

Одно из главных преимуществ квотного набора – возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и вступительные испытания проходят в режиме онлайн.

Прием документов осуществляется до 15 декабря 2025 г. на сайте https://education-in-russia.com. Здесь также можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах. Желающим поступить в вузы России необходимо в срок зарегистрироваться на сайте, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить скан-копии необходимых документов.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях Русских домов в Бишкеке и Оше: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник и четверг в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся бесплатные консультации для желающих учиться в вузах России. Начало в 16:00. На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.


