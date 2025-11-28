Гражданин Китая передал государству имущество завода на 10 млн сомов

В ходе проведения контрразведывательных мероприятий в зоне оперативной службы ГКНБ КР получены сведения о незаконной приватизации консервного завода в городе Токмок. Об этом сообщает пресс-служа ГКНБ.

В частности, постановлением Фонда государственного имущества КР от 18 марта 1993 года № 286 Токмокский консервный завод, расположенный по адресу: ул. Д. Бабаева, 13, 15 и 17, был преобразован в акционерное общество "Ак-Тилек". Этим же постановлением акции акционерного общества "Ак-Тилек" были распределены следующим образом: 8% – трудовому коллективу, 2,5% – руководителю предприятия Т.А. и 89,5% – Фонду государственного имущества. Впоследствии акционерное общество "Ак-Тилек" было переименовано в акционерное общество "Консервный завод".

Указанному "Консервному заводу" 17 июня 1996 года Постановлением № 408 Главы Чуй-Токмокской городской государственной администрации "Ж.Т." был предоставлен земельный участок площадью 7,238 га под производственную базу.

Однако 27 февраля 1998 года 100% акций акционерного общества "Консервный завод" были переданы гражданину КР "Э.Ж.А.", который затем продал их ОсОО "Аквамарин" за 350 000 сомов по договору купли-продажи, однако договор не был оформлен документально.

Позднее, 23 мая 2007 года, акционерное общество "Консервный завод" было передано гражданину Китайской Народной Республики "Д.Ц." без заключения договора купли-продажи и оформления соответствующих документов. В настоящее время акции ОсОО "Консервный завод" распределены следующим образом: 33,4% – гражданину КР "И.Г.К.", 33,3% – гражданину КР "Ю.М.И." и 33,3% – гражданину КНР "Д.Ц.".

Следует отметить, что в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР, Чуйском региональном управлении Архивной службы при Министерстве цифрового развития КР и Токмок-Чуйском филиале Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров КР установлено отсутствие соответствующих документов по передаче в частную собственность указанного "Консервного завода".

На основании вышеизложенного, ГКНБ КР в ходе до следственных оперативно-проверочных действий, возвращены в ведение государства здания, склады и земельный участок площадью 7,238 га указанного завода.

Гражданином КНР "Д.Ц." Фонду государственного имущества на добровольной и безвозмездной основе передано имущество стоимостью 10 000 000 сомов.