В Бишкеке ликвидирована большая партия просроченных пищевых продуктов

ГКНБ пресек крупную преступную схему ввоза, подделки и продажи просроченных продуктов питания, которые выдавались за элитную импортную продукцию. Масштабные партии опасных товаров, реализуемых через сеть "Корзинка 312" и распространявшихся по рынкам, кафе и ресторанам Бишкека, были полностью уничтожены 27 ноября 2025 года под контролем ГКНБ и Министерства природных ресурсов.

Следствие установило, что компания "Корзинка 312", работающая на рынке более 10 лет, в течение 5–6 лет ввозила в страну просроченные продукты, закупаемые за границей по заниженной цене, а затем переупаковывала и продавала их как свежие премиум-товары. Учредителем фирмы является гражданин КР З.С.Н., 1988 года рождения. 10 июня 2025 года против компании было возбуждено уголовное дело по статьям 279 ч.1 и 379 ч.3 УК КР.

По данным ГКНБ, владелец компании действовал в сговоре с иностранными поставщиками, приобретая продукцию, подлежащую утилизации, и оформляя её как эксклюзивный импорт. Товары ввозились в составе смешанных грузов, что затрудняло контроль на границе. Просроченные итальянские соусы, сыры, морепродукты, деликатесы и масла распространялись по всей республике, попадая в элитные кафе, рестораны и кофейни Бишкека.

Во время обысков по адресам складов и магазинов в Бишкеке были обнаружены крупные партии просроченной и поддельной продукции, лаборатория по перемаркировке сроков годности, оборудование для подделки этикеток и документы, подтверждающие массовый сбыт в торговые сети и онлайн-платформы.

После изъятия продукции была проведена государственная экологическая экспертиза. Комиссия Минприроды одобрила метод и место уничтожения просроченных продуктов. Утилизация прошла с соблюдением экологических норм: жидкие продукты обезвреживались ощелачиванием, тара передана на переработку, несортируемые отходы сожжены или захоронены на специализированном полигоне.

ГКНБ предупредил, что Кыргызстан не должен превращаться в свалку для иностранных списанных товаров. Ведомство призвало предпринимателей тщательно проверять поставщиков, избегать серых схем, требовать сертификаты и документацию, а также отдавать предпочтение продукции добросовестных отечественных производителей.

Потребителям напомнили: сегодня претензии к поставщику, а завтра - уголовная ответственность для тех, кто сознательно продаёт опасные товары под видом премиальных.