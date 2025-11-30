Погода
Ташиев: На выборах важны мир, стабильность и будущее страны

- Карыпбай кызы Толгонай
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев принял участие в голосовании на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. После посещения участка он заявил журналистам, что отдал свой голос за мир, стабильность и светлое будущее страны.

Ташиев отметил, что ожидает от нового состава парламента ответственной работы и решений, направленных на развитие государства.

"Сегодня по всей стране проходят выборы. Ситуация спокойная, безопасность обеспечена. Для избирателей и кандидатов созданы все необходимые условия. Каждый гражданин может свободно поддержать тех, кого считает достойными", - сказал он.

Голосование началось в 8:00 по бишкекскому времени. В списки избирателей включены 4 миллиона 294 тысячи 243 человека. В республике работают 2 492 участка, еще 100 открыты за границей.

Процесс волеизъявления продлится до 20:00. Предварительные данные будут опубликованы вскоре после закрытия участков. Окончательные итоги обещают объявить до 14 декабря.


Теги:
выборы, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
