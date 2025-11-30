Погода
В Кыргызстане стартуют масштабные обучения для депутатов местных кенешей

В декабре 2025 года в областных и районных центрах страны начнутся общереспубликанские обучения для депутатов местных кенешей по вопросам нормотворчества. Программа проводится под эгидой Министерства юстиции КР совместно с Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров, а также при участии Общественного объединения "Институт политики развития" (DPI) и Союза местных самоуправлений Кыргызстана.

В Кыргызстане действуют 264 местных кенеша, в которых 6384 мандата: 34 городских кенеша (1024 мандата) и 230 айылных (5360 мандатов). Каждый из них регулярно принимает нормативные акты, которые должны соответствовать закону и включаться в Государственный реестр нормативных правовых актов (ЦБД), ведение которого осуществляет Министерство юстиции. За девять месяцев текущего года в реестр внесено 8760 документов. Наибольшая нагрузка фиксируется в Ошской, Джалал-Абадской и Бишкек/Чуйской областях, наименьшая - в Таласской.

Большой объем работы выявляет системные проблемы: дублирование актов представительных и исполнительных органов, нарушения юридической техники, несоответствие установленным требованиям и несвоевременная передача документов в ЦБД. Даже небольшие неточности могут привести к отмене решений, замедлить работу айыл окмоту и мэрий и повлиять на доступность услуг для граждан и бизнеса. Поэтому обучение направлено на выравнивание практики нормотворчества на местах и повышение качества местного управления.

Программа нацелена на повышение качества нормативных актов, улучшение взаимодействия между представительными и исполнительными органами, корректную работу с Государственным реестром НПА, внедрение единых стандартов юридической техники и повышение прозрачности управленческих процессов. Участники изучают требования к структуре и содержанию документов, порядок согласования и принятия решений, а также механизм включения актов в ЦБД.

В обучениях участвуют председатели городских и айылных кенешей, депутаты, ответственные секретари, главы айыл окмоту и мэры городов - специалисты, которые ежедневно работают с нормативными актами и напрямую влияют на развитие своих территорий. Программа включает практические занятия, разбор типичных ошибок, изучение реальных примеров и обсуждение кейсов.

По итогам декабрьского цикла будет подготовлена информационная сводка о ходе обучений и достигнутых результатах.


