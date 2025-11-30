Садыр Жапаров заверил, что итоги выборов невозможно исказить

Президент Садыр Жапаров сегодня, 30 ноября, проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26.

Глава государства вместе с супругой Айгуль Жапаровой проголосовали на избирательном участке № 1046 г. Бишкек.

После завершения процедуры голосования президент выступил с заявлением для СМИ, в котором акцентировал, что процесс голосования на выборах полностью автоматизирован. То есть, как прежде, уже не допускается вмешательство человеческого фактора, который мог бы привести к искажению итогов выборов.

"Как вы помните, раньше были вбросы бюллетеней и другие вмешательства в выборный процесс. Сейчас такого нет и не будет. Кроме того, избиратели могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, а не ехать, например, в Алай, Ала-Буку, Чаткал или Ат-Баши, если у них нет такой возможности", - сказал Садыр Жапаров.

Обращаясь к кыргызстанцам, глава государства отметил, что на последующих выборах также будут применены современные технологии, которые будут продолжать улучшаться.

"Сейчас можно проголосовать и с цифровым паспортом в приложении "Тундук". Процедура полностью автоматизирована, я сейчас за 5 минут прошел биометрическую регистрацию и проголосовал. Никакого вмешательства в выборный процесс быть не может. Проблемой остается только подкуп избирателей. Однако, соответствующие органы оперативно реагируют на такие действия", - сказал глава государства.

Он также акцентировал внимание на избирательных участках за рубежом. Для реализации избирательных прав граждан Кыргызстана открыты около 100 участков за пределами страны, в том числе в Соединенных Штатах Америки, России, Казахстане, странах Европы.

"Активно участвуйте в голосовании на парламентских выборах, приходите на избирательный участок с настроем, что от вашего голоса зависит будущее Кыргызстана", - подчеркнул президент Садыр Жапаров и призвал избирателей поддержать стремление государства провести честные выборы, активно участвовать в голосовании и выполнить свой гражданский долг.

