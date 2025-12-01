Погода
Геннадий Головкин избран президентом World Boxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин стал новым президентом международной федерации World Boxing, сменив на посту нидерландца Бориса ван дер Ворста, сообщает сайт организации.

Выборы прошли в воскресенье в Риме на конгрессе федерации. Головкин был единственным кандидатом на пост главы. Ван дер Ворст руководил World Boxing с ноября 2023 года.

43-летний Головкин имеет в профессиональной карьере 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одну ничью. Он владел поясами IBF, WBA и IBO, а также завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024 года Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, а в сентябре того же года возглавил олимпийскую комиссию World Boxing, контролировавшую возвращение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA) и объединяет более 80 национальных федераций.


