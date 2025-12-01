Геннадий Головкин избран президентом World Boxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин стал новым президентом международной федерации World Boxing, сменив на посту нидерландца Бориса ван дер Ворста, сообщает сайт организации.

Выборы прошли в воскресенье в Риме на конгрессе федерации. Головкин был единственным кандидатом на пост главы. Ван дер Ворст руководил World Boxing с ноября 2023 года.

43-летний Головкин имеет в профессиональной карьере 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одну ничью. Он владел поясами IBF, WBA и IBO, а также завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024 года Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, а в сентябре того же года возглавил олимпийскую комиссию World Boxing, контролировавшую возвращение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA) и объединяет более 80 национальных федераций.