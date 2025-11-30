Кайрат Осмоналиев назвал еще один шаг на пути единства тюркоязычных стран

На состоявшейся в Ташкенте VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии были обсуждены вопросы укрепления регионального сотрудничества и реализации совместных проектов. Участие во встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева стало важнейшим событием. Такие мысли высказал бывший посол Кыргызстана в Азербайджане, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев в интервью изданию AZƏRTAC.

По его словам, принятие лидерами государств Центральной Азии Азербайджана в качестве члена этой международной платформы является очередным важным этапом в истории региона. Это полностью соответствует общей истории, родственным связям, духовной и культурной близости наших народов. Одновременно это дополнительный шаг на пути к укреплению единства тюркоязычных государств. Вступление Азербайджана придаст мощный импульс консультативным встречам, откроет новые горизонты для торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, позволит принимать консолидированные решения по вопросам устойчивого развития.

"После распада СССР отношения между странами Центральной Азии были сложными: существовали пограничные проблемы, порой приводившие к вооружённым столкновениям. Сейчас эта напряжённость позади, поскольку страны Центральной Азии приняли решение об укреплении сотрудничества и разрешении взаимных споров. Так, полностью решены территориальные вопросы, открыты пункты пропуска, налажено взаимовыгодное сотрудничество в водно-энергетической сфере, восстановлено транспортное сообщение, созданы благоприятные условия для активной торговли, инвестиционных и гуманитарных проектов. В таких благоприятных условиях расширение платформы стало актуальным вопросом", - отметил юрист.

Осмоналиев добавил, что ещё в 2021 году Кыргызстан предложил Азербайджану присоединиться к этой платформе и получил положительный ответ. Как мы видим сегодня, интеграционные процессы, начатые четыре года назад, уже обрели конкретные очертания. Ещё одним очевидным позитивным результатом присоединения Азербайджана к этому формату является формирование единого пространства сотрудничества, что укрепляет стратегическую взаимосвязь и устойчивость Центрально-Азиатского и Южно-Кавказского регионов. Кроме того, это сотрудничество даёт импульс укреплению транспортно-логистических связей между странами, созданию новых стратегических железнодорожных магистралей и торговых коридоров.

"В регионе создаётся новая транспортная артерия. Стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан не только соединит наши страны, но и изменит логистику, откроет нашим странам короткий путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект Зангезурского коридора (TRIPP) представляется логичным и стратегическим продолжением железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - подчеркнул бывший посол.