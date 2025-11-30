Предварительный список VIII созыва ЖК (обновляется)

Погода
Центральная избирательная комиссия озвучила первые итоги досрочных выборов в ЖК КР.

Согласно предварительным спискам по округам, будущий созыв ЖК состоит из следующий фамилий.

Округ №1:

Талиева Камила

Жороев Исманали

Ажибаев Чынгыз

Округ №2:

Атажанов Ырысбек

Бактыяр Калпаев

Аманова Бурун

Округ №3:

Рысбаев Равшанбек

Акылбек Шамаев

Мавлянова Махабат

Округ №4:

Советбек Рустамбек уулу.

Уланбек Жаанбаев

Нилуфар Алимжанова

Округ №5:

Эльдар Сулайманов

Азамат Исираилов

Айгуль Ахмедова

Округ №6:

Салтанат Аманова

Алтынбек Кудайбердиев

Бекмурза Эргешов

Округ №7:

Алишер Козуев

Илимбек Кубанычбеков

Гульбарчын Чалова

Округ №8:

Жанар Акаев

Улан Примов

Жылдызкан Джолдошева

Округ №9:

- Данияр Толонов

- Нурланбек Саипбаев

- Гульнарахан Эркинбаева

№10:

Курманкул Зулушев

Суйунбек Омурзаков

Гулнара Баатырова

Округ №11

Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич.

Кылычбаев Алтынбек Таирович.

Салямова Венера Хамзаевна

Округ №12:

Чолпонбай уулу Бекмырза

Масабиров Талайбек Айтмаматович

Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна

Округ №13:

Бактыбек Сыдыков

Айбек Алтынбеков

Айгул Карабекова

Округ №14:

Болотбек Борбиев

Кундузбек Сулайманов

Гулшаркан Култаева

Округ №15

Нурланбек Тургунбек уулу

Азизбек Турсунбаев

Айсаракан Абдибаева

Округ №16:

Джумабеков Дастанбек

Кайрылбекова Медина

Чотонов Медер

Округ №17:

Улукбек Узакбаев

Нурланбек Азыгалиев

Чолпон Эсенаманова

Округ №18:

Карим Ханджеза

Эркин Бийбосунов

Гульжан Сатиева

Округ №19

Рамис Джунусалиев

Медербек Алиев

Эдита Тайгараева

Округ №20

Темирлан Айтиев

Сеид Атамбаев

Гульнара Ташибекова

Округ №21

Куванычбек Конгантиев

Жаныбек Абиров

Жылдыз Садырбаева

Округ №22

Дастан Бекешев.

Болот Ибрагимов.

Гуля Кожокулова.

Округ №23:

Эльвира Сурабалдиева.

Умбеталы Кадыралиев.

Марлен Маматалиев.

Округ №24:

Жумабек Салымбеков.

Арафат Исмаилов

Гульнара Акимбаева.

Округ №25:

Бахридин Шабазов

Бакыт Тентишев

Эркейаым Сейтказиева

Округ №26:

Медербек Саккараев

Эркинбек Эсеналиев

Жамиля Исаева

Округ №27

Акылбек Туманбаев

Гулкан Молдобекова

Табылды Муратбеков

Округ №28:

Эрулан Кокулов

Болот Сагынаев

Рахат Жунушбаева

Округ №29

Нурбек Сыдыгалиев

Адилет Белеков

Гулсункан Жунушалиева

Округ №30:

Кубанычбек Самаков

Улан Бакасов

Жылдыз Таалайбек кызы


