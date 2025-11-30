Предварительный список VIII созыва ЖК (обновляется)

Центральная избирательная комиссия озвучила первые итоги досрочных выборов в ЖК КР.
Согласно предварительным спискам по округам, будущий созыв ЖК состоит из следующий фамилий.
Округ №1:
Талиева Камила
Жороев Исманали
Ажибаев Чынгыз
Округ №2:
Атажанов Ырысбек
Бактыяр Калпаев
Аманова Бурун
Округ №3:
Рысбаев Равшанбек
Акылбек Шамаев
Мавлянова Махабат
Округ №4:
Советбек Рустамбек уулу.
Уланбек Жаанбаев
Нилуфар Алимжанова
Округ №5:
Эльдар Сулайманов
Азамат Исираилов
Айгуль Ахмедова
Округ №6:
Салтанат Аманова
Алтынбек Кудайбердиев
Бекмурза Эргешов
Округ №7:
Алишер Козуев
Илимбек Кубанычбеков
Гульбарчын Чалова
Округ №8:
Жанар Акаев
Улан Примов
Жылдызкан Джолдошева
Округ №9:
- Данияр Толонов
- Нурланбек Саипбаев
- Гульнарахан Эркинбаева
№10:
Курманкул Зулушев
Суйунбек Омурзаков
Гулнара Баатырова
Округ №11
Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич.
Кылычбаев Алтынбек Таирович.
Салямова Венера Хамзаевна
Округ №12:
Чолпонбай уулу Бекмырза
Масабиров Талайбек Айтмаматович
Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна
Округ №13:
Бактыбек Сыдыков
Айбек Алтынбеков
Айгул Карабекова
Округ №14:
Болотбек Борбиев
Кундузбек Сулайманов
Гулшаркан Култаева
Округ №15
Нурланбек Тургунбек уулу
Азизбек Турсунбаев
Айсаракан Абдибаева
Округ №16:
Джумабеков Дастанбек
Кайрылбекова Медина
Чотонов Медер
Округ №17:
Улукбек Узакбаев
Нурланбек Азыгалиев
Чолпон Эсенаманова
Округ №18:
Карим Ханджеза
Эркин Бийбосунов
Гульжан Сатиева
Округ №19
Рамис Джунусалиев
Медербек Алиев
Эдита Тайгараева
Округ №20
Темирлан Айтиев
Сеид Атамбаев
Гульнара Ташибекова
Округ №21
Куванычбек Конгантиев
Жаныбек Абиров
Жылдыз Садырбаева
Округ №22
Дастан Бекешев.
Болот Ибрагимов.
Гуля Кожокулова.
Округ №23:
Эльвира Сурабалдиева.
Умбеталы Кадыралиев.
Марлен Маматалиев.
Округ №24:
Жумабек Салымбеков.
Арафат Исмаилов
Гульнара Акимбаева.
Округ №25:
Бахридин Шабазов
Бакыт Тентишев
Эркейаым Сейтказиева
Округ №26:
Медербек Саккараев
Эркинбек Эсеналиев
Жамиля Исаева
Округ №27
Акылбек Туманбаев
Гулкан Молдобекова
Табылды Муратбеков
Округ №28:
Эрулан Кокулов
Болот Сагынаев
Рахат Жунушбаева
Округ №29
Нурбек Сыдыгалиев
Адилет Белеков
Гулсункан Жунушалиева
Округ №30:
Кубанычбек Самаков
Улан Бакасов
Жылдыз Таалайбек кызы