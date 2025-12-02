Совбез РФ: Миграция больше не средство для решения проблем демографии

О нюансах новой миграционной политики, угрозах безопасности России и о том, почему иностранцы больше не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

Александр Николаевич, месяц назад Указом президента была утверждена новая Концепция государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы. Насколько она кардинально меняет подходы к миграционной политике, которые были отражены в предыдущей Концепции 2019-2025 годов?

Александр Гребенкин: Согласно новой Концепции формируемая миграционная обстановка должна способствовать решению задач прежде всего в сфере обеспечения национальной безопасности государства. Приоритет обеспечения безопасности страны включен также в число основных принципов миграционной политики.

Миграция иностранных граждан в нашу страну больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере. Это значит, что прибывающие к нам иностранцы не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России, за исключением отдельных категорий. По окончании срока законного пребывания в нашей стране они обязаны покинуть ее территорию. Кроме того, предусматриваются ограничения нахождения неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан. Реализация этих новаций будет способствовать в том числе недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических (полиэтнических) анклавов.

В части, касающейся трудовой миграции, основной упор сделан на прозрачность процессов привлечения иностранных работников, осуществление контроля за этими процессами и управляемость ими. А также на стимулирование работодателей к использованию организованных форм набора иностранной рабочей силы, повышение ответственности за соблюдение трудовыми мигрантами российского законодательства. В этой связи существенное внимание в Концепции уделяется совершенствованию механизмов целевого организованного набора иностранных работников, а также созданию соответствующей инфраструктуры в государствах их проживания. Такая работа уже активно ведется с правительствами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Вы сказали, что приоритет обеспечения безопасности страны включен в число основных принципов миграционной политики. Кто и что сегодня угрожает России?

Александр Гребенкин: Обстановка в миграционной сфере за последние шесть лет претерпела существенные изменения. Прежде всего, появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности нашей страны с использованием миграционного фактора. Эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов.

Также произошли изменения качественных характеристик миграционных потоков. Мировоззрение значительной части прибывающих к нам иностранных граждан формировалось в иной языковой, культурной и информационной среде. Особенно это стало заметным в последние 5-7 лет, когда к нам стали приезжать в большом количестве молодые и средних лет люди из бывших республик Советского Союза. Они не имеют опыта совместного с российскими народами проживания, не знают либо плохо знают русский язык, не имеют опыта профессиональной деятельности, получили образование по национальным программам, зачастую существенно отличающимся от наших стандартов. В этой связи мы зачастую отмечаем пренебрежительное и потребительское отношение с их стороны к России и ее коренному населению.

Кроме того, в последнее время на территорию нашей страны все чаще стали прибывать члены семей мигрантов, что в том числе ведет к росту числа мест компактного проживания этнических групп, к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру.

Все это способствует росту напряженности в российском обществе в отношении находящихся в стране мигрантов, возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной основе.

Но ведь эти процессы возникли не в одночасье, неужели на них просто закрывали глаза и старались не замечать?

Александр Гребенкин: Не закрывали. В сфере миграции за последнее время, особенно в 2024 и 2025 годах, реализован значительный комплекс мероприятий, направленных на повышение роли государства в регулировании миграционных процессов. Отмечу лишь некоторые данные, характеризующие основные итоги реализации государственной миграционной политики за прошедший период. В частности, в рамках усиления контроля за законностью пребывания в России иностранных граждан был последовательно расширен перечень категорий тех лиц, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию. В итоге за последние три с половиной года информационные ресурсы МВД России пополнены биометрической информацией в отношении более 12,4 млн иностранцев, это почти на 500 тыс. больше, чем за предыдущие пять лет.

То есть это может переломить ситуацию, когда мигранты, нарушившие закон и которых выслали из России, в своих странах массово меняли паспорта, получали новую личность и снова возвращались к нам?

Александр Гребенкин: На основании биометрических персональных данных устанавливается личность человека, это значит, что он уже не сможет использовать чужие либо поддельные документы при въезде в Россию или выезде с ее территории, трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг и в других случаях. В рамках этой работы правительством Москвы организована выдача иностранным гражданам карты иностранного гражданина, содержащей QR-код и электронный носитель информации. К настоящему времени уже выдано более 1,8 млн таких карт. На территории столицы мигранты уже проверяются в новом формате. Сотрудники полиции получили возможность в автоматическом режиме с использованием своего планшета получать сведения об актуальном статусе иностранца путем его фотографирования либо посредством сканирования QR-кода.

С февраля 2025 года введен новый правовой режим высылки, который применяется к иностранцам, которые не приобрели или утратили основания для пребывания либо проживания на территории РФ. Учет таких иностранцев осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц. В настоящее время в нем содержится информация о более чем 775 тыс. человек.

Поскольку для включенных в реестр иностранных граждан установлены законодательные ограничения на оказание ряда государственных и иных услуг, он является общедоступным и размещен на официальном сайте МВД России. С начала его функционирования осуществлено уже около 53 млн просмотров реестровых сведений.

При этом следует отметить, что законодательством предусмотрена административная ответственность за оказание услуг иностранному гражданину, включенному в реестр. За 9 месяцев 2025 года по этому основанию правоохранительными органами составлено свыше 33,7 тыс. административных протоколов.

Биометрическая база МВД в настоящее время содержит данные более чем о 12,4 млн мигрантов. Фото: Аркадий Колыбалов

Другой новацией является установление в законодательном порядке с 1 января 2025 года общего срока временного пребывания в нашей стране въехавших без виз иностранных граждан, который с указанной даты не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года.

Это двукратное сокращение времени возможного нахождения на территории России безвизовых мигрантов. Как и раньше, этот срок продлевается только при наличии законных оснований, таких как приобретение патента, обучение в образовательной или научной организации, получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и других.

А тех, кто переходит на нелегальное положение, стало проще отслеживать и выдворять?

Александр Гребенкин: Для оперативного удаления с территории страны незаконных мигрантов за органами внутренних дел закреплены полномочия по принятию решений об административном выдворении таких лиц, а также по сбору необходимой информации и применению современных электронных средств контроля при установлении места нахождения иностранцев.

Следующая новация заключается в том, что приобретение мигрантом трудового патента не дает ему автоматического права находиться в России в течение всего срока действия документа. С начала января 2024 года для таких лиц введена обязанность уведомлять о трудоустройстве территориальные органы МВД России в течение 2 месяцев со дня получения патента. Если это не будет сделано, патент считается недействительным и больше не является основанием для нахождения на территории нашей страны. В этом году органами внутренних дел аннулировано почти 60 тыс. патентов в связи с непредставлением их приобретателями копии трудового или гражданско-правового договора.

Много было вопросов и даже скандалов со сдачей мигрантами экзаменов по русскому языку, которые попросту покупались, без реальной проверки знаний.

Александр Гребенкин: В законодательном порядке урегулированы правила проведения экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

Во избежание коррупционных отношений и злоупотреблений в настоящее время эту процедуру могут осуществлять только государственные учреждения. В зависимости от цели нахождения иностранного гражданина на территории нашей страны определены требования к уровню владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тыс. разрешений на работу (на 57 % больше, чем в 2024 году).

С 1 апреля 2025 года установлены требования о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам детей только законно находящихся в стране иностранных граждан, а также обязательное прохождение ими на бесплатной основе тестирования на знание русского языка. Кроме того, с 6-летнего возраста они обязаны проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

В апреле этого года на базе Главного управления по вопросам миграции МВД была образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Эта реорганизация уже дала какие-то результаты?

Александр Гребенкин: Об этом говорить пока рано, но эта реформа проведена на основе наработанного в последнее время опыта правоохранительной деятельности в миграционной сфере. В частности, следует отметить возросшую эффективность проведения органами внутренних дел целевых оперативно-профилактических мероприятий по противодействию преступности в сфере миграции. Так, с 2023 года в три раза возросло количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции. При этом число раскрытых в этой сфере преступлений в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось на 81,4 %, а число выявленных - на 45,6 %.

Повышена результативность административной практики. В частности, на иностранных граждан за последние 2,5 года составлено порядка 7,2 млн протоколов об административных правонарушениях. Число принятых решений об административном выдворении из страны и о неразрешении въезда увеличилось в среднем почти на треть, о сокращении срока временного пребывания - на 25,3 %. В этом году в 2,3 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число выявленных и привлеченных к ответственности иностранных граждан, уклонившихся от выезда из России (порядка 246 тыс.). В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось более чем в 3 раза.

В прошлом и в этом году стартовали цифровые пилотные проекты по контролю за миграцией, эффективность которых поначалу вызвала некий скептицизм не только в обществе, но и среди экспертов. Насколько они оказались эффективными?

Александр Гребенкин: Действительно, в пунктах пропуска через государственную границу московского транспортного авиаузла и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области осуществляется эксперимент по апробации правил и условий въезда и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, по сбору их биометрических персональных данных. В ходе этого эксперимента в период с 1 декабря 2024 года по настоящее время накоплена база биометрических персональных данных в отношении более 7 млн иностранных граждан. При этом выявлено свыше 40 тыс. лиц, которые пытались прибыть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске за совершенные преступления.

В июне 2025 года начался второй этап этого пилотного проекта, заключающийся в предварительном одобрении поездки иностранного гражданина в Россию, который заранее перед посещением нашей страны подает электронное уведомление через специальное мобильное приложение. За истекший период органами внутренних дел обработано порядка 94,1 тыс. таких обращений, одобрено 91,8 тыс. поездок, выявлено более 2,3 тыс. иностранных граждан, имеющих ограничения на въезд в Россию.

В этом году с 1 сентября в Москве и Московской области также начат эксперимент по регистрации прибывших без виз трудовых мигрантов по адресу Многофункционального миграционного центра Москвы "Сахарово". Контроль за их реальным нахождением осуществляется с помощью геолокации и специального мобильного приложения "Амина", которое они обязаны установить в свои телефоны и указать место фактического проживания и отдыха. К настоящему времени уже почти 1 млн иностранцев установили это приложение, на миграционный учет поставлено свыше 710 тыс. иностранных граждан. Этот пилотный проект планируется завершить к 1 сентября 2029 года. В последующем этот опыт будет масштабирован на всю страну. Кроме того, перед МВД поставлена задача по созданию до 30 июня 2026 года государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина". Он будет содержать сведения обо всех иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих, выезжающих и пребывающих (проживающих) в России. Активное участие в проведении этой работы принимают правительство РФ, ФСБ, Минцифры и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Следует отметить, что упомянутые пилотные проекты являются следующим шагом взятого государством курса на цифровизацию управления миграционными процессами. К примеру, уже сейчас миграционный учет иностранцев может осуществляться с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

По данным МВД России, этим сервисом в 2025 году иностранные граждане воспользовались более 5,5 млн раз, что составляет свыше 45 % всех фактов постановки на миграционный учет. Такой механизм позволяет высвободить значительную часть работников миграционных подразделений за счет сокращения бумажного документооборота. А также передаточных звеньев прохождения соответствующей информации, что обеспечивает более высокую оперативность наполнения и использования данных, содержащихся в информационных системах МВД России и исключает коррупционные отношения.

Говоря о миграции, мы чаще всего подразумеваем низкоквалифицированные трудовые кадры, но при этом не забывает ли наше государство, например о русских из Прибалтики или Средней Азии или гражданах западных стран, которые хотят получить гражданство России?

Александр Гребенкин: С началом специальной военной операции и с учетом сложившейся геополитической ситуации больше появилось возможностей для переселения в Россию соотечественников и иностранцев, которые в стране проживания столкнулись с информационно-психологическим давлением, с нарушением права на сохранение традиционных ценностей. Целые семьи уже переезжают к нам, обретают здесь свой дом и работу. Это граждане Германии, Латвии, США, Франции, Италии, Эстонии, других государств. И этот процесс будет продолжаться. Это значит, что ему необходимо уделить самое пристальное внимание. Поэтому в новой Концепции сделан акцент на привлечение в страну иностранцев-импатриантов - лиц, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и благодаря своим инвестициям, знаниям, умениям и навыкам способны внести вклад в развитие российской экономики, науки, профессионального образования, искусства. Для них государство создает благоприятные условия для трудоустройства, изучения при необходимости русского языка. А главное, они попадают в комфортную для себя и членов своей семьи среду жизнедеятельности.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, в соответствии с Указом президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" с заявлениями о получении разрешений на временное проживание в России с 1 сентября 2024 года по настоящее время обратились свыше 2,3 тыс. иностранных граждан. В отношении почти 2 тыс. человек приняты положительные решения. МВД совместно с МИД и Агентством стратегических инициатив разрабатывают меры по совершенствованию данной деятельности. Создан штаб под совместным руководством представителей МВД и АСИ, одной из основных задач которого является поддержка переезда и адаптации таких иностранных граждан. Кроме того, разработан соответствующий план мероприятий (дорожная карта).

Одновременно растет число репатриантов - соотечественников, изъявивших желание принять участие в Государственной программе по оказанию в особом порядке содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Работу с соотечественниками ведут 80 российских регионов, включая субъекты РФ, не участвующие в программе, такие как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, ДНР и ЛНР, Крым и другие, поскольку репатрианты вправе избрать для переселения любой населенный пункт на территории России. К настоящему времени в органах внутренних дел зарегистрировались свыше 5,3 тыс. репатриантов и членов их семей.