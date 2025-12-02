Погода
В Астане задержали блогера за оскорбление детей с инвалидностью

131  0
В Астане задержали блогершу, чьи скандальные высказывания об особенных детях вызвали общественный резонанс.

По данным ДП столицы, в отношении женщины возбуждено административное производство.

"По факту распространения в интернете видеозаписи с непристойными и оскорбительными высказываниями в адрес родителей детей с особенностями развития, начато административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. Материалы по факту мелкого хулиганства будут направлены в суд", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что блогерша заявила на видео, что инвалидность, аутизм и онкологические заболевания у детей якобы являются "наказанием" за "распутный образ жизни" родителей. Женщина опиралась на псевдомедицинские и религиозные аргументы, приводя нелепые "связи" между заболеваниями и личной жизнью взрослых.

Такие заявления вызвали волну возмущения в соцсетях. Родители детей с особенностями назвали её слова унизительными и потребовали привлечь блогершу к ответственности за распространение опасных стереотипов.

Источник: ZTB Qazaqstan


Теги:
дети, задержание, Казахстан, социальные сети, ЛОВЗ
