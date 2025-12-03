Минтруда: Люди с инвалидностью это неотъемлемая часть нашего общества

"Мы знаем немало примеров, когда люди с инвалидностью вносят огромный интеллектуальный вклад в развитие общества. Поэтому физические ограничения не должны становиться барьером. Мы должны уходить от стигмы, от предрассудков, от "пещерного" отношения. Люди с инвалидностью такие же равные и достойные члены нашего общества".

Об этом заявила на пресс-кафе "Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия: вызовы и возможности", посвящённом Международному дню людей с инвалидностью и проходящем в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек заместитель министра труда, социального развития и миграции КР Айнура Орозбаева.

"В этом году нашим президентом Садыром Жапаровым был подписан новый закон, касающийся лиц с инвалидностью. Закон очень прогрессивный, и в преддверии Международного дня людей с инвалидностью мы сегодня собрались вместе с прессой. Считаю это пресс-кафе одним из самых важных мероприятий, потому что именно через СМИ наше общество узнаёт, что такое толерантность, инклюзивность, человеколюбие, терпение и уважение ко всем людям.

Сегодняшнее пресс-кафе посвящено теме "Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия". Впервые в этом году мы вместе с партнёрами начали проводить такие акции и семинары по всем регионам страны. Всего в семи областях Кыргызстана были проведены учебные мероприятия. Они чрезвычайно важны: в них участвовали представители всех государственных органов, и особенно я хотела бы отметить представителей адвокатуры, правоохранительных органов, судебной системы и прокуратуры.

Мы понимаем, что насилие недопустимо в нашем обществе. Должна быть нулевая терпимость. 25 ноября стартовала глобальная кампания "16 дней без насилия", которая продлится до 10 декабря. И в этот период вся страна активно заявляет: "Нет насилию". С учётом этого, а также в связи с наступающим Международным днём людей с инвалидностью, мы выбрали фокусом именно женщин и девочек с инвалидностью. Это крайне важная тема, потому что именно в отношении них насилие чаще всего носит латентный характер.

Но мы хотим, чтобы всё было открыто. Открытость и прозрачность позволяют обществу бороться с негативными явлениями, минимизировать их и в будущем полностью ликвидировать. Такого не должно быть. Мы должны жить в гармоничном, безопасном, инклюзивном обществе, где у каждого есть право на достойную жизнь.

Закон, о котором я говорю, прогрессивен ещё и тем, что мы официально отказываемся от понятия "лица с ограниченными возможностями" (ЛОВЗ). И это не просто замена одного выражения другим. Это меняет сам подход общества к людям с инвалидностью. Мы больше не отделяем их, не исключаем, не рассматриваем как периферию. Люди с инвалидностью это неотъемлемая часть нашего общества, такие же граждане, обладающие всеми правами, закреплёнными Конституцией.

Мы не должны ограничивать их или дискриминировать. Это такие же граждане, просто имеющие определённые физические особенности. Это и есть суть инклюзивности, которая созвучна политическим приоритетам нашей страны. Об этом говорит и национальная стратегия, и цели устойчивого развития, которые Кыргызстан активно внедряет", - сообщила замминистра.