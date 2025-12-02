Погода
Чендлер вернулся на победный путь и вызвал Бэрроуза

- Самуэль Деди Ирие
Мастер смешанных боевых искусств Майкл Чендлер прервал затяжную серию неудач, выиграв поединок на турнире Real American Freestyle (RAF03), который прошёл 29 ноября в Чикаго. Это стала его первая победа с мая 2022 года, когда он нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274.

В борьбе Чендлер уверенно победил Чада Мендеса со счётом 4:1, продемонстрировав сильную физическую форму и контроль над ходом встречи.

После боя 39-летний спортсмен бросил вызов олимпийскому чемпиону Джордану Бэрроузу, заявив, что готов встретиться с ним в ринге RAF.

Ожидаемый поединок Чендлера против Конора Макгрегора по-прежнему остаётся без подтверждённой даты, хотя оба бойца хотят провести его на турнире UFC White House летом 2026 года. Пока переговоры официально не начаты, Чендлер планирует продолжать выступать в RAF, чтобы сохранять активность.


смешанные бои, США
