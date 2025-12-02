Погода
$ 87.27 - 87.59
€ 100.57 - 101.57

Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 боксеров P4P по версии The Ring

84  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Бетербиев поднялся на 4-е место, а Бивол - на 5-е.

Рейтинг возглавляет украинец Александр Усик, на втором месте японец Наойя Иноуэ, третье место занимает американец Теренс Кроуфорд. В топ-10 также вошли Канело Альварес, Джесси Родригес, Джервонта Дэвис, Дзюнто Накатани и Дэвин Хейни.

13 октября в Эр-Рияде состоялся объединительный бой Бетербиева и Бивола. После 12 раундов Бетербиев победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, получив пояса WBC, WBA, WBO, IBF и журнала Ring.

Бивол потерпел первое поражение при 23 победах (12 нокаутов), а Бетербиев остаётся непобеждённым с 21 победой (20 нокаутов). Возможный реванш между российскими чемпионами может состояться в течение полугода.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453071
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  