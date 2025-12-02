Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 боксеров P4P по версии The Ring

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Бетербиев поднялся на 4-е место, а Бивол - на 5-е.

Рейтинг возглавляет украинец Александр Усик, на втором месте японец Наойя Иноуэ, третье место занимает американец Теренс Кроуфорд. В топ-10 также вошли Канело Альварес, Джесси Родригес, Джервонта Дэвис, Дзюнто Накатани и Дэвин Хейни.

13 октября в Эр-Рияде состоялся объединительный бой Бетербиева и Бивола. После 12 раундов Бетербиев победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, получив пояса WBC, WBA, WBO, IBF и журнала Ring.

Бивол потерпел первое поражение при 23 победах (12 нокаутов), а Бетербиев остаётся непобеждённым с 21 победой (20 нокаутов). Возможный реванш между российскими чемпионами может состояться в течение полугода.