Россельхознадзор заинтересован в поставках продукции из Кыргызстана

В Москве состоялась встреча Директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Адилета Сотовалдиева с Руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе переговоров Адилет Сотовалдиев отметил высокий профессионализм специалистов подведомственных учреждений Россельхознадзора, в частности ФГБУ "ВНИИЗЖ", а также подчеркнул эффективность российской вакцины против ящура, разработанной данным институтом. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в поставках соответствующих ветеринарных препаратов.

Сергей Данкверт подтвердил готовность российской стороны обеспечить экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызскую Республику, а также предоставить необходимое сопровождение для их корректного применения и последующего мониторинга.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Глава Россельхознадзора выразил готовность рассматривать увеличение импорта кыргызских товаров, соответствующих требованиям Евразийского экономического союза по качеству и безопасности.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего совершенствования регулирования поставок продукции животноводства из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, в том числе рыбной продукции.

По итогам встречи стороны подтвердили стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в области ветеринарии и к расширению взаимной торговли, особенно продукцией рыбного и молочного производства.