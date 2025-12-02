На Тоо-Ашуу построят новый тоннель "Келечек" за 640 млн долларов

В Кыргызстане подписано соглашение о государственно-частном партнёрстве на строительство альтернативного тоннеля "Келечек" на перевале Тоо-Ашуу. Стоимость проекта составляет 640 млн долларов, полностью финансируемых частным партнёром. Тоннель длиной 11,5 км обеспечит круглогодичное и безопасное сообщение на одном из ключевых маршрутов страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацагенства по инвестициям.

Соглашение заключено 2 декабря между Министерством транспорта и коммуникаций, Национальным агентством по инвестициям и консорциумом компаний во главе с ОсОО "Тез Жол". Проект также включает возведение двух пунктов взимания платы, двух малых ГЭС общей мощностью 31,3 МВт и современной системы управления тоннелем.

Тоннель будет расположен на высоте около 2 200 метров. Реализация и эксплуатация рассчитаны на 49 лет.

Проект утверждён постановлением кабинета министров и станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов страны, направленных на повышение транспортной устойчивости. Центр ГЧП будет обеспечивать прозрачное сопровождение строительства.