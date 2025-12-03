Метро не вошло в Генплан Бишкека, трамвай - да. Уменьшит ли это пробки?

Мэрия Бишкека провела экспертное обсуждение проекта Генерального плана развития города до 2050 года. На встрече присутствовали специалисты-разработчики, заинтересованные горожане и журналисты.

После выступления мэра и презентации проекта один из участников поинтересовался, почему в Генплане не предусмотрено строительство метро, в том числе наземного по руслам рек Ала-Арча и Аламедин, как он ранее предлагал мэрии.

Разработчики, а это специалисты НИИ перспективного градостроительства Санкт-Петербурга, пояснили, что пассажиропоток в Бишкеке недостаточно велик, чтобы рассматривать метрополитен как оправданный проект. По их словам, метро будет экономически невыгодным: сроки его строительства слишком длительные, а за время возведения одной линии можно построить пять трамвайных веток. Именно этим аргументом объясняется выбор в пользу трамвая как более доступного и быстрореализуемого вида рельсового транспорта.

Однако у горожан возникли вопросы: как трамвайные линии впишутся в существующую уличную сеть? Не станут ли рельсы дополнительным препятствием и не приведут ли к появлению "трамвайных пробок"? Кроме того, для монтажа контактной сети понадобятся опоры.

Разработчики утверждают, что проект предусматривает выделенные полосы, ограничение транзитного транспорта в центре и использование современных трамваев. Но визуальных материалов о том, как именно это будет выглядеть и сохранит ли город зеленые насаждения, пока не представлено.

Ранее также сообщалось, что мэрия отказалась от идеи выноса железнодорожных путей за пределы города. Поясняется это тем, что действующая железнодорожная инфраструктура обслуживает около 120 столичных предприятий, технически связанных с сетью. Перенос этих предприятий за город признан нерентабельным.

Для понимания общей концепции важно отметить: Генплан предусматривает продление железнодорожной линии до аэропорта "Манас" и создание в том районе индустриальной зоны. Это делается для оптимизации и перераспределения логистических потоков внутри страны.

В то же время архитекторы, к которым редакция VB.KG обратилась за консультацией, напомнили, что в советский период решение о строительстве метро принималось, когда население города достигало одного миллиона человек. Эксперты отметили, что при нынешнем профиците бюджета Кыргызстан мог бы рассмотреть возможность строительства метро, учитывая ежегодный рост населения и количества автомобилей. Если сегодня в Бишкеке проживают около 1,3 млн человек, то в ближайшие годы эта цифра будет увеличиваться.

С точки зрения сторонников идеи метро, это позволило бы существенно разгрузить городскую поверхность от транспорта.

Поэтому, считают эксперты, возможно, к обсуждению строительства метро стоит возвращаться вновь и вновь, пока не появится концепция, подходящая для Бишкека и соответствующая его перспективам.

Пока же в презентации Генплана представлено развитие трамвайной сети. По словам разработчиков, это решение будет более выгодным, а трамвай сможет связать районные центры и стать востребованным видом транспорта.

Мэр и разработчики подчеркнули, что Генплан ориентирован на потребности жителей столицы. Документ является стратегическим, определяет долгосрочное развитие Бишкека, укрепление его позиций как столицы, формирование финансового и логистического центра Центральной Азии, а также создание комфортной городской среды.

Мэрия заявляет, что обсуждения проекта Генплана будут проводиться еженедельно.