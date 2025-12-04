В Сокулуке милиция задержала женщину после видео с избиением детей

В Чуйской области задержана жительница села Сокулук по подозрению в истязании собственных детей. В отношении 30-летней М.А. возбуждено уголовное дело по ст. 138 (истязание) и ст. 139 (угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК КР. Женщина водворена в ИВС.

Следствием установлено, что инцидент произошёл 26 ноября 2025 года. М.А., находясь в длительном конфликте с супругом, избила своих детей в отместку мужу. Личности всех участников были установлены: пострадавшими оказались М.А., 2016 года рождения, и М.М., 2018 года

рождения. Дети вместе с родителями были доставлены в следственную службу для проведения необходимых мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, милиция оперативно отреагировала на видео и приняла соответствующие меры.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина бьёт шнуром от фена своих детей на камеру в отместку мужу.