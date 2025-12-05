Погода
Легенды спорта помогут с жеребьёвкой ЧМ-2026

- Самуэль Деди Ирие
ФИФА объявила, что известные спортсмены из других видов спорта - звезда NFL Том Брэди, член Зала славы NBA Шакил О"Нил, хоккейная легенда Уэйн Гретцки и бейсбольный All-Star Аарон Джадж - примут участие в жеребьёвке группового этапа Чемпионата мира 2026 года, которая состоится в пятницу в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Чемпионат мира 2026 года, расширенный до 48 команд, пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля на 16 стадионах. Жеребьёвка распределит команды по 12 группам по четыре, при этом две лучшие команды каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф.

Жеребьёвку проведёт бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд при поддержке ведущей Саманты Джонсон. Каждая из четырёх спортивных легенд будет вытаскивать команды из одной корзины, формируя состав групп A–L.

Уэйн Гретцки отметил: "Футбол обладает уникальной силой объединять людей со всего мира… Я рад участвовать в жеребьёвке, которая определит судьбу команд-участниц."

Том Брэди добавил: "Участвовать в финальной жеребьёвке Чемпионата мира - огромная честь… Я рад помочь проложить путь турниру, который объединяет мир как ничто другое."


