Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Бизнес готов инвестировать в людей, если реформы проводятся прозрачно

178  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялись консультации высокого уровня "От Дохи до Бишкека" по итогам Всемирного саммита по социальному развитию, прошедшего в ноябре в Дохе, Катар.

В мероприятии приняли участие представители международных организаций, Кабмина КР, госструктур, бизнес-сообщества, эксперты. Участники сессии "Инвестиции в людей: развитие человеческого капитала Кыргызстана" определили ключевые меры политики в области образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты для воплощения этих обязательств в национальные приоритеты.

Как Кыргызстан может повысить эффективность государственных расходов на человеческий капитал? Какие изменения в политике необходимы для мобилизации и координации частных инвестиций в целях укрепления человеческого развития? Эти вопросы были в центре внимания участников сессии "Устойчивость, партнёрство и финансирование для развития человеческого капитала".

"Чтобы бизнес стал реальным со-инвестором в человеческий капитал, нужны не только финансовые инструменты. Нам нужна правильная среда, которая формирует у людей и компаний мотивацию вкладываться в знания, навыки и производительность", - сообщил Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета (МДС), обозначив приоритеты в этой сфере.

Предсказуемые, прозрачные и справедливые институты

Опыт любой страны показывает, что частный сектор инвестирует в людей тогда, когда уверен, что правила игры стабильны, а результаты труда и вложений будут защищены.

"Это напрямую влияет на человеческий капитал: человек инвестирует в себя, свои навыки и качество жизни, только если чувствует личную свободу, безопасность и возможность самореализации", - считает Аскар Сыдыков.

Сегодня международные индексы ясно отражают ситуацию: Human Freedom Index ставит Кыргызстан на 81-е место из 165, что показывает ограничения личной и экономической свободы. Freedom House даёт 26 баллов из 100, что отражает низкую защиту гражданских прав. В Legatum Prosperity Index самая слабая позиция нашего региона - это условия для предпринимательства.

"Почему эти рейтинги важны для человеческого капитала? Потому что человек учится, развивается и строит карьеру только там, где его усилия имеют ценность, а бизнес инвестирует в кадры только там, где есть доверие к институтам", - объяснил глава МДС.

Когда существует меритократия (принцип управления, при котором высшие руководящие должности занимают самые компетентные, талантливые и способные люди, вне зависимости от их происхождения, богатства или социального статуса), предсказуемость и защита прав, то появляется мотивация учиться и создавать. Если решения принимаются непрозрачно, меритократия ослаблена, а карьерный рост зависит от неформальных факторов, то мотивация к развитию компетенций резко падает. Сегодня мы наблюдаем усиление роли государства во многих секторах экономики. Это создаёт риски вытеснения частного сектора.

"При усилении роли государства в экономике сокращается пространство для конкуренции и предпринимательства. Люди меньше верят, что успех зависит от их квалификации, в итоге меньше учатся, как следствие - в стране меньше инноваций, ниже производительность", - заключил Аскар Сыдыков.

Позитивные тенденции

Кыргызстан остаётся одной из наиболее экономически либеральных в регионе, цифровизация госуслуг снижает барьеры. Растёт сектор IT, финтех и креативная индустрия. Запрос общества на справедливость и прозрачность стал гораздо более заметным. Эти тенденции можно превратить в реальные конкурентные преимущества.

Чтобы бизнес стал со-инвестором в человеческий капитал, нужны налоговые и регуляторные стимулы для компаний, которые обучают сотрудников, инвестируют в корпоративные программы развития, создают стажировки и центры компетенций. Центры дуального образования, отраслевые академии, корпоративные программы повышения квалификации могут работать в партнёрстве с Минобразования, Минтруда, МОТ, партнерами по развитию.

Участие бизнеса в государственных программах

Бизнес готов инвестировать в людей, если он понимает, что государственные программы разрабатываются совместно с частным сектором, а реформы проводятся системно и последовательно; результаты измеряются, есть механизмы подотчётности.

Человеческий капитал растёт там, где человеку комфортно жить, учиться, работать и создавать бизнес. Там, где есть свобода, справедливость и предсказуемость. Там, где выше всего ценятся труд, компетенции и инициативность.

У Кыргызстана есть для этого большой потенциал: молодая демография, предпринимательская культура, открытость общества, растущие цифровые навыки, амбициозные цели Национальной программы развития 2030.

"Задача - превратить этот потенциал в реальный рост человеческого капитала. И частный сектор готов вложиться, если создадим условия, в которых эти инвестиции будут приносить результат", - выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС.

Чтобы частный сектор стал со-инвестором человеческого капитала, ему нужна не только предсказуемая среда, но и вера в то, что у страны есть яркое будущее. Что усилия бизнеса - это вклад в общество, в которое хочется инвестировать. Что дети, сотрудники и близкие смогут жить в безопасной, развитой и справедливой стране.

"Когда бизнес видит такое будущее, он инвестирует не из обязательства, а из убеждения. Он становится партнёром государства в большой миссии - создании современного человеческого капитала", - резюмировал Аскар Сыдыков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453148
Теги:
бизнес, закон, инвестиции, форум, сотрудничество, МДС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  