Бизнес готов инвестировать в людей, если реформы проводятся прозрачно

В Бишкеке состоялись консультации высокого уровня "От Дохи до Бишкека" по итогам Всемирного саммита по социальному развитию, прошедшего в ноябре в Дохе, Катар.

В мероприятии приняли участие представители международных организаций, Кабмина КР, госструктур, бизнес-сообщества, эксперты. Участники сессии "Инвестиции в людей: развитие человеческого капитала Кыргызстана" определили ключевые меры политики в области образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты для воплощения этих обязательств в национальные приоритеты.

Как Кыргызстан может повысить эффективность государственных расходов на человеческий капитал? Какие изменения в политике необходимы для мобилизации и координации частных инвестиций в целях укрепления человеческого развития? Эти вопросы были в центре внимания участников сессии "Устойчивость, партнёрство и финансирование для развития человеческого капитала".

"Чтобы бизнес стал реальным со-инвестором в человеческий капитал, нужны не только финансовые инструменты. Нам нужна правильная среда, которая формирует у людей и компаний мотивацию вкладываться в знания, навыки и производительность", - сообщил Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета (МДС), обозначив приоритеты в этой сфере.

Предсказуемые, прозрачные и справедливые институты

Опыт любой страны показывает, что частный сектор инвестирует в людей тогда, когда уверен, что правила игры стабильны, а результаты труда и вложений будут защищены.

"Это напрямую влияет на человеческий капитал: человек инвестирует в себя, свои навыки и качество жизни, только если чувствует личную свободу, безопасность и возможность самореализации", - считает Аскар Сыдыков.

Сегодня международные индексы ясно отражают ситуацию: Human Freedom Index ставит Кыргызстан на 81-е место из 165, что показывает ограничения личной и экономической свободы. Freedom House даёт 26 баллов из 100, что отражает низкую защиту гражданских прав. В Legatum Prosperity Index самая слабая позиция нашего региона - это условия для предпринимательства.

"Почему эти рейтинги важны для человеческого капитала? Потому что человек учится, развивается и строит карьеру только там, где его усилия имеют ценность, а бизнес инвестирует в кадры только там, где есть доверие к институтам", - объяснил глава МДС.

Когда существует меритократия (принцип управления, при котором высшие руководящие должности занимают самые компетентные, талантливые и способные люди, вне зависимости от их происхождения, богатства или социального статуса), предсказуемость и защита прав, то появляется мотивация учиться и создавать. Если решения принимаются непрозрачно, меритократия ослаблена, а карьерный рост зависит от неформальных факторов, то мотивация к развитию компетенций резко падает. Сегодня мы наблюдаем усиление роли государства во многих секторах экономики. Это создаёт риски вытеснения частного сектора.

"При усилении роли государства в экономике сокращается пространство для конкуренции и предпринимательства. Люди меньше верят, что успех зависит от их квалификации, в итоге меньше учатся, как следствие - в стране меньше инноваций, ниже производительность", - заключил Аскар Сыдыков.

Позитивные тенденции

Кыргызстан остаётся одной из наиболее экономически либеральных в регионе, цифровизация госуслуг снижает барьеры. Растёт сектор IT, финтех и креативная индустрия. Запрос общества на справедливость и прозрачность стал гораздо более заметным. Эти тенденции можно превратить в реальные конкурентные преимущества.

Чтобы бизнес стал со-инвестором в человеческий капитал, нужны налоговые и регуляторные стимулы для компаний, которые обучают сотрудников, инвестируют в корпоративные программы развития, создают стажировки и центры компетенций. Центры дуального образования, отраслевые академии, корпоративные программы повышения квалификации могут работать в партнёрстве с Минобразования, Минтруда, МОТ, партнерами по развитию.

Участие бизнеса в государственных программах

Бизнес готов инвестировать в людей, если он понимает, что государственные программы разрабатываются совместно с частным сектором, а реформы проводятся системно и последовательно; результаты измеряются, есть механизмы подотчётности.

Человеческий капитал растёт там, где человеку комфортно жить, учиться, работать и создавать бизнес. Там, где есть свобода, справедливость и предсказуемость. Там, где выше всего ценятся труд, компетенции и инициативность.

У Кыргызстана есть для этого большой потенциал: молодая демография, предпринимательская культура, открытость общества, растущие цифровые навыки, амбициозные цели Национальной программы развития 2030.

"Задача - превратить этот потенциал в реальный рост человеческого капитала. И частный сектор готов вложиться, если создадим условия, в которых эти инвестиции будут приносить результат", - выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС.

Чтобы частный сектор стал со-инвестором человеческого капитала, ему нужна не только предсказуемая среда, но и вера в то, что у страны есть яркое будущее. Что усилия бизнеса - это вклад в общество, в которое хочется инвестировать. Что дети, сотрудники и близкие смогут жить в безопасной, развитой и справедливой стране.

"Когда бизнес видит такое будущее, он инвестирует не из обязательства, а из убеждения. Он становится партнёром государства в большой миссии - создании современного человеческого капитала", - резюмировал Аскар Сыдыков.