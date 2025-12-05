Погода
Сон-Кульское рыбное хозяйство заложило 6,5 млн икринок сига-лудоги

- Светлана Лаптева
Департамент рыбопромышленного комплекса Кыргызской Республики сообщает о завершении мероприятий по искусственному воспроизводству рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоёмах на 2025–2026 годы.

Работы проводились на основании утверждённого план-прогноза, согласованного с Институтом биологии Национальной академии наук КР. Государственное предприятие "Сон-Кульское рыбное хозяйство" успешно завершило проект в инкубационном цехе в селе Эпкин Кочкорского района, где было получено и заложено 6,5 миллиона штук икры сига-лудоги в специальные инкубационные аппараты Вейса.

Как отмечают в Департаменте, мероприятия направлены на сохранение и увеличение популяции ценных видов рыб, развитие рыбного хозяйства страны и поддержание экологического баланса водоёмов. Искусственное воспроизводство позволит восстановить природные ресурсы и повысить объёмы рыбопроизводства в будущем.

Программа на 2025–2026 годы рассчитана на расширение биологического потенциала рыбного хозяйства и обеспечение устойчивой деятельности государственных рыбоводных предприятий.

Справочно: искусственное воспроизводство рыбных запасов является важной частью эффективного использования водных ресурсов и обеспечения экологической безопасности страны. Ожидается, что по итогам проведённых мероприятий численность рыбы в водохранилищах и озёрах Кыргызстана значительно увеличится.


