В Аламудунском районе начали укладку бетонного полотна на канале "Р-7"

243  0
- Светлана Лаптева
В Аламудунском районе активно ведутся работы по укладке бетонного полотна на канале "Р-7". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Общая протяжённость канала составляет 4,16 км, и он обеспечивает водой 3212 гектаров орошаемых земель. Укладка бетонного покрытия позволит сократить потери поливной воды и улучшить водоснабжение фермеров и жителей сёл, что в итоге создаст условия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Аламудунское районное управление водного хозяйства планирует уложить бетонное полотно на участке длиной 1100 метров. На сегодняшний день успешно уложено уже 200 метров.


Теги:
Аламудунский район, Кыргызстан
