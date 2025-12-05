В Аламудунском районе начали укладку бетонного полотна на канале "Р-7"

В Аламудунском районе активно ведутся работы по укладке бетонного полотна на канале "Р-7". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Общая протяжённость канала составляет 4,16 км, и он обеспечивает водой 3212 гектаров орошаемых земель. Укладка бетонного покрытия позволит сократить потери поливной воды и улучшить водоснабжение фермеров и жителей сёл, что в итоге создаст условия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Аламудунское районное управление водного хозяйства планирует уложить бетонное полотно на участке длиной 1100 метров. На сегодняшний день успешно уложено уже 200 метров.