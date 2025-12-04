Погода
Завод Biojem производит корма аквакультуры в Чуйской области

Светлана Лаптева
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с производственным процессом компании BIOJEM, расположенной в селе Петровка Московского района Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза КР.

BIOJEM - национальный производитель профессиональных кормов для пресноводной аквакультуры. Предприятие оснащено современными экструзионными технологиями и обладает полным циклом производства, что позволяет выпускать до 35 тысяч тонн кормов в год.

Основные особенности завода:

автоматизированная экструзионная линия и технологии вакуумного напыления масел;

рецептуры, адаптированные для различных видов рыбы;

полный цикл контроля качества - от приема сырья до упаковки готовой продукции;

современная лаборатория;

постоянное технологическое сопровождение специалистов из Европы и Азии.

Продукция BIOJEM включает корма для форели, осетра, карпа и других видов пресноводной рыбы. Рационы отличаются высокой усвояемостью, сбалансированным содержанием протеинов, жиров, витаминов и минералов.

Министр Бакыт Торобаев подчеркнул, что развитие отечественного производства является ключевым фактором в формировании сильной аквакультурной отрасли Кыргызстана. Обеспечение внутреннего рынка качественными кормами и повышение экспортного потенциала - приоритетные задачи в сфере аквакультуры.

Компания BIOJEM продолжит обеспечивать рыбоводные хозяйства страны эффективными, качественными и соответствующими международным стандартам кормами.


