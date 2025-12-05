Погода
Столичный стадион официально стал "Бишкек Арена"

- Самуэль Деди Ирие
Строящийся в Бишкеке крупнейший стадион страны официально получил новое название - "Бишкек Арена", заменив прежнее "Азаттык Арена". Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Решение было принято по итогам совещания у президента Садыра Жапарова с учётом мнения граждан.

"Бишкек Арена станет символом роста и единства столицы и нового этапа развития Кыргызстана", - подчеркнул Туманбаев, добавив, что торжественное открытие в августе 2026 года станет историческим днём для всей страны.

На данный момент на стройплощадке завершено около 80% бетонных работ, монтаж конструкций планируется завершить к 15 февраля 2026 года. Параллельно ведутся работы по инженерным сетям, отделке и внутренней инфраструктуре.

Стадион будет уникальным для региона: в составе комплекса предусмотрено около 40 тыс. м² торговых площадей для международных брендов, что создаст многофункциональный коммерческо-спортивный хаб. Полная готовность объекта ожидается к 1 августа 2026 года, когда Бишкек и вся страна станут свидетелями нового этапа в развитии спортивной инфраструктуры Кыргызстана.


Теги:
спорт, Бишкек
