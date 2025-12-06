Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 101.22 - 102.17

Египет поднял цену въездной визы до $45

221  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ об увеличении стоимости въездных виз. Сборы выросли до $45. Согласно президентскому указу от 30 ноября, новые тарифы вступили в силу на следующий день, 1 декабря, как сообщает ТАСС. Ранее виза обходилась туристам в $25.

Законопроект об этом повышении был предложен Министерством иностранных дел Египта и получил одобрение парламента 2 ноября. Тем не менее, инициатива подверглась критике внутри страны. В частности, 11 ноября федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с призывом не допустить роста цен. Представители туристической отрасли выразили обеспокоенность тем, что подорожание виз может негативно сказаться на конкурентоспособности Египта на мировом рынке туристических услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453181
Теги:
виза, Египет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  