Египет поднял цену въездной визы до $45

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ об увеличении стоимости въездных виз. Сборы выросли до $45. Согласно президентскому указу от 30 ноября, новые тарифы вступили в силу на следующий день, 1 декабря, как сообщает ТАСС. Ранее виза обходилась туристам в $25.

Законопроект об этом повышении был предложен Министерством иностранных дел Египта и получил одобрение парламента 2 ноября. Тем не менее, инициатива подверглась критике внутри страны. В частности, 11 ноября федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с призывом не допустить роста цен. Представители туристической отрасли выразили обеспокоенность тем, что подорожание виз может негативно сказаться на конкурентоспособности Египта на мировом рынке туристических услуг.