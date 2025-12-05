Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 100.57 - 101.57

U-23 Кыргызстан приступил к подготовке к Кубку Азии

184  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийская сборная Кыргызстана U-23 начала очередной этап подготовки к Кубку Азии 2026 года. В ночь со 2 на 3 декабря команда отправилась в Анталью (Турция), где будет находиться на учебно-тренировочном сборе до 16 декабря. В ходе сбора команда проведёт несколько контрольных матчей.

После возвращения домой футболистов ждёт короткий отдых, а затем 20 декабря команда отправится в Аджман (ОАЭ) на финальный этап подготовки.

Финальный турнир Кубка Азии U-23 пройдёт с 6 по 24 января в Саудовской Аравии. Кыргызстан сыграет в группе "А" против Вьетнама, Иордании и хозяев - сборной Саудовской Аравии.

Перед вылетом генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Мeдербек Сыдыков встретился с игроками и пожелал им успешной и продуктивной подготовки


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453188
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  