U-23 Кыргызстан приступил к подготовке к Кубку Азии

Олимпийская сборная Кыргызстана U-23 начала очередной этап подготовки к Кубку Азии 2026 года. В ночь со 2 на 3 декабря команда отправилась в Анталью (Турция), где будет находиться на учебно-тренировочном сборе до 16 декабря. В ходе сбора команда проведёт несколько контрольных матчей.

После возвращения домой футболистов ждёт короткий отдых, а затем 20 декабря команда отправится в Аджман (ОАЭ) на финальный этап подготовки.

Финальный турнир Кубка Азии U-23 пройдёт с 6 по 24 января в Саудовской Аравии. Кыргызстан сыграет в группе "А" против Вьетнама, Иордании и хозяев - сборной Саудовской Аравии.

Перед вылетом генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Мeдербек Сыдыков встретился с игроками и пожелал им успешной и продуктивной подготовки