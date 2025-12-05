Умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава скончался в возрасте 75 лет, сообщает Deadline.

Его смерть наступила в городе городе Санта-Барбара из-за осложнений после инсульта. По словам издания, артист умер в окружении семьи и близких. Дата и место похорон пока не сообщались.

За свою жизнь Тагава сыграл десятках картин, в числе которых "Смертельная битва", "Мемуары гейши", "Планета обезьян" а также "47 ронинов". У актера также было российское гражданство, а в 2015 году в Храме иконы Божией Матери на Большой Ордынке он принял православие. Тем не менее, большую часть своей жизни Тагава провел на Гавайах.

Источник: postnews.ru