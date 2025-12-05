Погода
Уран Сатыбалдиев получит нового соперника в UFC

Кыргызстанский боец Уран Сатыбалдиев (10-1) проведёт свой третий бой в UFC на турнире UFC Vegas 113, который состоится 8 февраля 2026 года.

Его соперником станет американец Джулиус Уокер (7-1). Поединок пройдёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг).

Ранее Сатыбалдиев дебютировал в UFC с поражения от Мартина Будая из Словакии в тяжёлом весе, а затем одержал победу над Дияром Нургожаем из Казахстана в полутяжёлом дивизионе. Джулиус Уокер также проиграл свой первый бой в UFC Алонзо Менифилду, но затем победил Рафаэля Серкейру.


Теги:
смешанные бои, США, Кыргызстан
