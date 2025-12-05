Погода
В "Евразия Кыргызстан" обсудили роль ОДКБ в обеспечении безопасности ЦА

- Алина Мамаева
В региональном офисе "Евразия Кыргызстан" прошла экспертная дискуссия "ОДКБ в Центральной Азии: безопасность, суверенитет, региональная устойчивость". В мероприятии приняли участие, в том числе в режиме ви-деоконференцсвязи, ведущие аналитики, эксперты, представители академиче-ских кругов, профильных организаций и экспертного сообщества Кыргызстана и России.

В ходе экспертной дискуссии были детально рассмотрены ключевые вопросы, связанные с коллективной безопасностью, суверенитетом государств Централь-ной Азии, а также растущими киберрисками и информационными угрозами.

Участники обсудили основные вызовы, отражённые в новой повестке ОДКБ, ко-торые напрямую затрагивают интересы стран Центральной Азии. Особое внима-ние было уделено трансграничным угрозам, включая нестабильность в сопре-дельных регионах и усиление экстремистских группировок. Эксперты отметили, что данные факторы требуют уточнения механизмов реагирования и укрепления системы коллективной безопасности.

Как отметил Семён Уралов, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования АНО "Евразия", вопросы безопасности уже давно перешли на уровень научно-технического и гуманитарно-сетевого противоборства, затраги-вая все сферы жизнедеятельности.

"Современный терроризм использует военные, цифровые, информационно-психологические и даже маркетинговые технологии. ОДКБ предстоит транс-формироваться в ещё более тесный оборонный союз, поскольку война фактиче-ски уже идёт на его границах - как в Европе, так и в Азии", - подчеркнул Се-мён Уралов.

Также эксперты обсудили, каким образом государства Центральной Азии могут сохранять стратегическую автономию в условиях усиливающегося давления со стороны внешних факторов и геополитической конкуренции. Подчеркивалось, что регион сталкивается с необходимостью балансировать между интересами крупных международных игроков при сохранении независимости внешнеполи-тического курса. Особое внимание было уделено анализу возможностей ОДКБ по противодействию кибератакам, информационным операциям и другим видам цифрового давления. Эксперты отметили необходимость формирования ком-плексной системы реагирования на киберугрозы, включая развитие центров мо-ниторинга, совершенствование законодательства и расширение международно-го сотрудничества в этой сфере.

В рамках обсуждения подробно также рассматривались стратегии цифрового суверенитета - от защиты критически важной инфраструктуры до повышения технологической независимости государств региона. Участники подчеркнули, что укрепление кибербезопасности становится частью общего комплекса мер по обеспечению национального и регионального суверенитета.

Дискуссия стала открытой площадкой для обмена экспертными оценками и ана-лиза факторов, влияющих на долгосрочную устойчивость региона, а также для обсуждения путей совершенствования механизмов коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Участники подробно рассмотрели роль организации в предот-вращении конфликтов, укреплении стабильности, координации усилий госу-дарств-участников и оперативном реагировании на современные угрозы.

По итогам обсуждения был сформирован комплекс предложений по развитию аналитического взаимодействия, расширению экспертных платформ и углубле-нию диалога о безопасности на национальном и региональном уровнях.

Об организации:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия разви-тию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально зна-чимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного об-мена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, мо-лодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. За полтора го-да работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ве-дущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском простран-стве.


URL: https://www.vb.kg/453194
Теги:
ОДКБ, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан
