Росатом намерен начать строительство ВЭС в КР в 2026 году

Генеральный директор АО "Росатом возобновляемая энергия" Григорий Назаров отметил, что уже определены общая расстановка, площадка и схемы присоединения

Росатом планирует начать строительство ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт в Кыргызстане в 2026 году. Начато проектирование объекта, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Росатом возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") Григорий Назаров.

"Мы в ноябре получили условие на присоединение данной станции, что позволяет нам приступить к детальному проектированию объекта. На текущий момент определена общая расстановка, площадка, схемы присоединения. Мы получили конкретные параметры и приступаем к детальному проектированию объекта. С точки зрения выхода строительной техники на площадку - это 2026 год, конкретный месяц называть еще рано", - сказал он во время рабочей поездки в Дагестан.

Росатом подписал инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в Иссык-Кульской области Киргизии в конце 2024 года. Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком.


