Лидеры ряда государств поздравили Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил многочисленные поздравления от глав иностранных государств по случаю своего дня рождения. Теплые обращения поступили от президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Беларуси Александра Лукашенко, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В своих поздравлениях лидеры подчеркнули значимость укрепления взаимного сотрудничества, стратегического партнерства и дружеских отношений с Кыргызстаном. Отмечалось, что под руководством Садыра Жапарова республика продолжает развивать политические, экономические и гуманитарные связи со странами региона и ключевыми международными партнерами.


Теги:
праздник, Кыргызстан, Садыр Жапаров
