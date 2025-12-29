В КР внедряют современные технологии искусственного осеменения КРС

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приобрела современное оборудование для искусственного осеменения крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, новые комплекты направлены на повышение продуктивности животноводства и доходов фермеров.

Приобретённое оборудование на месте осмотрел первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев. Он ознакомился с качеством поставленных средств и ходом реализации проекта.

Закупка проведена в рамках проекта Всемирного банка "Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров", который реализуется через Центр конкурентоспособности агробизнеса.

Комплекты оснащены сосудами Дьюара для длительного хранения замороженного семени, а также другим специализированным оборудованием, необходимым для качественного и безопасного проведения искусственного осеменения.

В министерстве отметили, что реализация данных мер позволит улучшить племенную работу, повысить генетический потенциал крупного рогатого скота и обеспечить устойчивое развитие животноводческого сектора.