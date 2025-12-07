Президент Кыргызстана наградил руководителей UWW за вклад в развитие борьбы

Президент Садыр Жапаров провёл встречу с президентом Объединённого мира борьбы (UWW) Ненадом Лаловичем и главой Объединённого мира борьбы Азии (UWWA) Мохаммедом Аль-Авамлехом.

Во время визита Ненад Лалович вручил Жапарову орден UWW. В ответ президент отметил значительный вклад международных спортивных руководителей в развитие борьбы в Кыргызстане и повышение её статуса на глобальной арене.

Садыр Жапаров наградил Ненада Лаловича орденом "Достук", а Мохаммеда Аль-Авамлеха - Почётной грамотой Кыргызской Республики.

Глава государства подчеркнул, что борьба остаётся ведущим видом спорта страны: пять из шести медалей, завоеванных Кыргызстаном на Олимпийских играх в Париже, принесли именно борцы. Эти результаты, по словам Жапарова, создают прочную базу для успехов на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.